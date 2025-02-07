Президент доручив уряду створити "зрозумілу людям" програму підтримки ВПО

Президент України Володимир Зеленський дав два тижні Кабінету Міністрів на створення програми підтримки ВПО.

"Сьогодні поставив відповідні задачі міністру фінансів Марченку та віцепрем'єр-міністру Кулебі: протягом двох тижнів має бути чітка програма підтримки внутрішніх переселенців. Ефективна і зрозуміла людям", - наголосив у вечірньому зверненні глава держави.

Також президент наголосив на співпраці з міжнародними партнерами у вирішення житлових проблем для мільйонів ВПО. Під час зустрічі з президенткою ЄБРР Оділь Рено-Бассо йшлося про те, що банк має ресурси, які можуть допомогти українцям отримати не тимчасове житло, а справжній дім, зауважив він.

Коментуючи доручення глави держави, голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк зазначила, що питання житла для ВПО сьогодні "можна описати одним словом – безнадія".

"Компенсаційна програма "єВідновлення" недоступна для житла на ТОТ. "єОселя" з 20% початковим внеском (молодь до 25 років – 10%) фактично недосяжна. Бо де взяти такі гроші людям, які все втратили? Для ВПО це настільки ж реалістично, як виграти квартиру в лотерею", - наголосила Шуляк.

За її словами, житло для ВПО - "не просто особиста трагедія кожної родини, це виклик для держави".

На переконання Шуляк, у програмі підтримки ВПО необхідно у першу чергу змінити умови державної іпотечної програми "єОселя". "Зараз вони для ВПО настільки ж актуальні, як реклама зимової гуми в липні", - пояснила депутатка.

По-друге, варто розширити "єВідновлення" на житло на тимчасово окупованих територіях.

"Ми вже провели Мелітопольський експеримент, знаємо та вміємо верифікувати пошкодження. Прийняли ряд законопроєктів, які спрощують подачу заяви на компенсацію навіть у разі втрати паперових документів, коли БТІ в окупації, а житло не внесено в ДРРП. Всі все знають. Всі механізми є. 6 мільйонів ВПО чекають. Рішення – за урядом", - зауважила голова партії "Слуга народу".

Раніше Олена Шуляк заявляла про те, що проєкт держбюджету на 2025 рік не передбачає державного фінансування на програму "єВідновлення", яка компенсує втрачене житло внаслідок воєнних дій. За словами чиновниці, результатом такої політики є те, що внутрішні переселенці не знаходять собі житла на контрольованій території і повертаються в окупацію.

Також повідомлялось про те, що в Україні створять базу майна, в якому ніхто не проживає, щоб розселити мільйони внутрішньо переміщених осіб. Новий закон передбачає проведення всеукраїнської інвентаризації нерухомості для подальшого її використання для розміщення внутрішньо переміщених осіб.