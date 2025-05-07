Вже понад дев’ять тисяч українців отримали ваучери на навчання та здобули нову професію

У 2025 році 9083 українці скористалися унікальною можливістю здобути нову професію, освоїти затребувану спеціальність чи підвищити свою кваліфікацію завдяки ваучеру на безоплатне навчання від Міністерства економіки та Служби зайнятості України.

Про це повідомила Служба зайнятості.

Найбільше безоплатним навчанням зацікавилися люди віком сорок п’ять і старше років.

Серед тих, хто вже скористався такою можливістю:

6937 людей віком 45+;

1328 внутрішньо переміщених осіб;

530 людей з інвалідністю;

285 учасників бойових дій;

2 людини, які звільнилася з військової служби;

1 людина, стосовно якої встановлено факт позбавлення свободи.

Найбільше ваучерів на безоплатне навчання видано у Дніпропетровській, Львівській та Хмельницькій областях. А найпопулярніші професіями та спеціальностями серед кандидатів стали: медсестринство, медицина, кухар, соціальний робітник та водій автотранспортних засобів.

Варто зазначити, що ваучер дає право підвищити кваліфікацію чи пройти перепідготовку за однієї зі 155 професій та спеціальностей в більшості закладів освіти з ліцензією Міністерства освіти та науки України. Їх перелік кожні три місяці публікується на сайті відомства. При цьому навчання можна пройти як у професійно-технічних, так і у вищих навчальних закладах.

Нагадаємо, станом на квітель 2025 році майже 7000 українців отримали ваучер на безоплатне навчання, щоб опанувати нову професію чи спеціальність або підвищити свою кваліфікацію.