В Україні зростає працевлаштування осіб з інвалідністю: в яких областях найбільше

З початку року Державна служба зайнятості надала свої послуги понад 20 тисячам осіб з інвалідністю, що на 14% більше, ніж за відповідний період минулого року. Найбільше людей з інвалідністю влаштували на Житомирщині та Львівщині - 1,5 тисяч осіб.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що чисельність осіб з інвалідністю, які отримали статус безробітного з початку цього року склала 18,4 тисячі людей, що на 12% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Понад 1,4 тисячі осіб з інвалідністю зареєструвалися у Житомирській області, більш як по 1,3 тисячі – у Львівському, Полтавському та Черкаському центрах зайнятості.

З початку року отримали роботу 3,8 тисячі осіб з інвалідністю, що на 11% більше, ніж за 5 місяців минулого року. Найчастіше роботу отримували клієнти Львівського (333), Черкаського (279) та Дніпропетровського центрів зайнятості (256).

Крім того, на 37% зросла кількість осіб з інвалідністю, які проходили професійне навчання. Якщо минулого року за 5 місяців їх число складало 977 людей, то цьогоріч цей показник досяг уже 1,3 тисячі.

Також ріст спостерігається в кількості отриманих ваучерів: 500 за звітний період минулого року та 632 зараз, що більше на 26,5%.

Майже на 30% збільшилася чисельність осіб з інвалідністю, які долучилися до громадських робіт та працевлаштування тимчасового характеру. Якщо минулого року їх було трошки більше, як 700 людей, то нині налічується вже майже тисяча.

Чисельність безробітних, охоплених профорієнтаційними послугами серед числа осіб з інвалідністю складає 16,5 тисячі, що на 13% більше, ніж минулого року.

Нагадаємо, майже 1500 учасників бойових дій та осіб з інвалідністю скористалися програмою безоплатного навчання. Найпопулярніші професії та освітні програми серед учасників: психологія, домедична підготовка, керування БПЛА, підприємництво та бізнес-планування.