Понад 2 млрд грн санкцій: роботодавців штрафують за відсутність працівників з інвалідністю

Українські компанії отримали понад 2,76 млрд грн штрафів за невиконання нормативу з працевлаштування людей з інвалідністю.

Як пише Delo.ua, про це інформує Opendatabot.

Працевлаштування людей з інвалідністю

У 2025 році українські роботодавці отримали в середньому 317 тисяч гривень штрафу за невиконання нормативу щодо працевлаштування людей з інвалідністю.

Загалом санкції застосували до 8 697 компаній. Сумарний обсяг штрафів перевищив 2,76 мільярда гривень.

Кількість порушників становить близько 10% від усіх роботодавців, які зобов’язані забезпечувати робочі місця для людей з інвалідністю. Для порівняння, у 2023 році цей показник був значно вищим — 17,5%, а до початку повномасштабної війни — лише 2,5%.

За рік середній розмір штрафу зріс на 20%.

Загалом під вимоги закону у 2025 році підпадали 88 705 компаній із чисельністю від восьми працівників. Це на 2% менше, ніж роком раніше.

Нагадаємо, уряд ухвалив постанову, яка спростить і стандартизує облаштування інклюзивних робочих місць.Тепер діє єдиний порядок, що детально описує механізми ремонту, перепланування та дообладнання приміщень, роблячи їх повністю доступними для людей з інвалідністю.