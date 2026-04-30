Роботодавцям виплатили 328 млн грн за створення інклюзивних робочих місць: хто має право на компенсацію

крісло колісне, інвалід
Підприємці отримали 328 млн грн за облаштування робочтх місць для людей з інвалідністю. / Freepik

З серпня 2023 року майже 4000 роботодавців отримали понад 328 млн гривень компенсацій за створення безбар’єрних умов праці. Середній розмір однієї виплати наразі становить 80 тис. грн. Інклюзивні робочі місця створені для понад 4,5 тисяч людей з інвалідністю.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Служба зайнятості України.

У 2026 році граничні суми компенсацій залежать від групи інвалідністю працівника:

  • для І групи виплата сягає 129 705 грн; 
  • для ІІ групи — 86 470 грн.

Найбільшу кількість компенсацій зафіксовано у Київській, Черкаській, Івано-Франківській, Житомирській, Одеській, Вінницькій, Волинській областях та місті Києві.

Хто має право на компенсацію?

Право на фінансову допомогу мають:

  • роботодавці, які працевлаштували осіб з інвалідністю І або ІІ групи; компанії, що обладнали зону для ветеранів, які повернулися на роботу після служби; 
  • ФОП або самозайняті особи з інвалідністю І чи ІІ групи, які організували власне місце активності після 18.03.2025; 
  • звільнені у запас військові з інвалідністю, які відновили підприємницьку діяльність після 18.03.2025.

Кошти можна витратити на:

  • закупівлю тактильних матеріалів для підлоги та сходів; 
  • поручнів та розсувних дверей; 
  • сходових підйомників та платформ; 
  • крісел колісних з електроприводом; 
  • спеціалізованих меблів; 
  • комп’ютерної техніки із захистом очей; 
  • засобів зв’язку для людей з вадами слуху.

Подати заяву на отримання коштів можна дистанційно через портал "Дія" або особисто у центрі зайнятості.

Нагадаємо, українські компанії отримали понад 2,76 млрд грн штрафів за невиконання нормативу з працевлаштування людей з інвалідністю

Автор:
Тетяна Ковальчук