Государство откладывает финансирование грантов для бизнеса: есть ли смысл подавать заявку и где сейчас искать деньги

Финансирование части государственных грантов для бизнеса перенесли на более поздний срок из-за напряженной ситуации с госбюджетом. В то же время о закрытии самих грантовых программ речь не идет, государство продолжает принимать заявки. Для предпринимателя разница между "грант отменили" и "деньги дадут позже" имеет большое значение. Но если уже под согласованное финансирование заказали оборудование, арендовали помещение или запланировали запуск производства, даже несколько месяцев задержки могут полностью изменить экономику всего проекта. Dilo разбиралось, что делать предпринимателю, если финансирование нужно уже сейчас.

Почему сроки начали переносить

Здесь нет никакого сговора или решения о прекращении поддержки бизнеса. Причина проще. В бюджете меньше денег, чем планировалось. Смотрите цифры. За январь и август 2026 г. общий фонд госбюджета без учета грантов получил 1,7 трлн грн доходов. Это на 33 млрд грн меньше, чем по плану. Одновременно возникли задержки с частью международного финансирования.

На этом фоне Минфин изменил роспись бюджета и перенес часть расходов, запланированных на сентябрь и ноябрь, на конец года. Только с сентября около 39 млрд грн капитальных расходов перенесли на декабрь. Среди других платежей, по словам Роксоланы Подласой (председателя бюджетного комитета Рады), отсрочили и финансирование грантов для бизнеса.

Пока нет открытых данных по недополучению грантов. Мы не знаем, сколько предпринимателей ждут деньги, какой именно суммы и каких программ касается эта задержка. На это обращает внимание предпринимательница Любовь Трибун. Она рассказала, что в профессиональной среде обсуждают случаи, когда грант уже одобрен, но деньги поступают позже, чем планировал бизнес. Однако сводной статистики, показывающей масштаб проблемы по всей Украине, просто нет. Поэтому сейчас еще рано говорить о системной остановке грантового финансирования. Но для отдельного предпринимателя даже временная задержка с выплатами государства может стать реальной проблемой.

Грантовые программы не остановились

И здесь начинается парадокс. Проблемы с выплатами возникли именно в тот момент, когда государство расширило одну из главных программ поддержки малого бизнеса. 9 сентября начала работать "Власна справа 2.0" . Предприниматель может получить до 500 тысяч гривен на открытие бизнеса. На развитие уже работающей компании можно получить до 2,5 млн. грн. Заявки подают через "Дію". За предыдущие четыре года через "Власну справу" более 42 тысяч украинцев получили почти 12 млрд грн . То есть программа реально существует, работает и уже помогла десяткам тысяч человек.

Отдельная программа для перерабатывающей промышленности продолжает действовать. В 2026 году предприятие может получить до 8 млн. грн. на создание или развитие производства. На восстановление мощностей, поврежденных обстрелами, можно получить до 16 млн. грн. Обычно такой грант требует софинансирования со стороны бизнеса.

И даже после появления информации о задержках с бюджетом программы официально не остановились. Но вот что важно знать: принятие заявки, согласование гранта и фактическое перечисление бюджетных средств это три разных вещи. Бизнес может пройти отбор, но сроки получения средств зависят от того, есть ли ресурс в бюджете прямо сейчас.

В Союзе украинских предпринимателей пока не получали обращений от своих участников по поводу уже одобренных грантов, по которым поступление средств задержалось. В то же время, предприниматели обращаются к СУП с просьбой помочь найти доступное финансирование и разобраться в программах поддержки.

Стоит ли сейчас вообще подаваться на грант

Краткий ответ экспертов: да, следует подаваться даже в этой ситуации. "Грант остается одним из немногих инструментов, позволяющих предпринимателю запустить или расширить бизнес без возврата основной суммы финансирования", говорит Любовь Трибун. И с этим тяжело спорить.

Но есть одно "но". Трибун советует больше не воспринимать согласованный грант как деньги, которые точно появятся на счете в определенную дату. В бизнес-план следует заложить запас времени, возможное удорожание оборудования или материалов и план на случай задержек. То есть, стоит планировать так, будто деньги поступят с опозданием.

СУП имеет схожее мнение. Отказываться от государственных программ нет смысла. Однако не стоит рассчитывать только на один источник средств. Особенно это важно для проектов, где грант покрывает значительную часть затрат на запуск. Представьте, оборудование стоит несколько миллионов гривен. Поставщик не согласится держать старую цену долго. Если бюджет задерживается, возникает новая финансовая дыра. Предприниматель вынужден закрывать ее сам, с собственных денег или с помощью кредита.

Что делать, если грант уже согласовали, но денег нет

Первое и самое главное: не начинайте брать на себя обязательство, если ориентируетесь только на ожидаемую дату выплаты. Не подписывайте договоры. Не заказывайте оборудование. Трибун советует получить письменное уточнение по поводу статуса финансирования. Поддерживайте связь с администратором програмы. Предупредите поставщиков о возможном переносе сроков. Не молчите, а говорите.

Если можно разбить закупку на несколько этапов, разбейте ее на эти этапы. Это может быть безопаснее. Не нужно сразу финансировать весь проект дорогим кредитом. Также можно попытаться договориться с поставщиком о фиксации цены.

"Прежде всего не стройте запуск бизнеса только на ожидаемых грантовых средствах", советует Трибун. Она добавляет, что брать дорогой кредит только для того, чтобы покрыть неопределенность сроков гранта, тоже может быть ошибкой. Не меняйте одну проблему на другую, еще более дорогую.

Где искать деньги, если ждать нет возможности

Самая очевидная альтернатива государственному гранту это кредит. Но здесь важно не путать эти два разных инструмента. К примеру, программа «Доступные кредиты 5, 7, 9%» не является грантом. Бизнес получает ссуду, которую нужно вернуть. Государство компенсирует часть процентной ставки. Такой вариант может подойти предприятию с прогнозируемым денежным потоком, но безвозвратное грантовое финансирование оно не заменит. Это разные вещи. Путать их не стоит.

Есть и другие способы не ждать бюджетных средств. Это лизинг оборудования, факторинг для компаний с отсрочкой платежей от клиентов, привлечение партнера или инвестора, местные программы поддержки, предпродажа продукта или постепенное реинвестирование прибыли. Именно эти варианты Трибун называет альтернативой государственным грантам.

Отдельный рынок это международные и донорские гранты. Здесь нет единой программы, доступной любому украинскому предпринимателю. Конкурсы открываются для конкретных отраслей, регионов или типов компаний. Надо искать, следить за новостями, подавать заявки на отдельные программы.

Для технологического бизнеса есть больше возможностей. Украинский фонд стартапов работает с проектами на ранних стадиях. Для оборонных технологий действуют грантовые программы Brave1. К середине сентября эта платформа уже сообщала о более чем 1000 выданных грантах на общую сумму 6,2 млрд грн. Это уже большая сумма. Впрочем, для обычной кофейни, небольшого производства или торговой компании такие программы не подходят. Поэтому предприниматель вынужден собирать финансирование из нескольких источников.

В СУП говорят, что сейчас так все чаще работают с бизнесом. Наряду с грантами предприниматели ищут кредитные программы, международных доноров, финансовых партнеров и инвесторов. За девять месяцев 2026 года центр международного сотрудничества Союза подготовил девять грантовых дайджестов для украинского офиса. Еще три сделали для европейского.

Какие есть негосударственные грантовые программы

По состоянию на 24 сентября 2026 года, например, открыты следующие программы:

BLOOM от Mercy Corps: 17–30 тысяч долларов для малого и среднего бизнеса в ряде областей Украины. Денежные средства можно направить преимущественно на оборудование и другие основные средства.

"ДОВІРА" : до 216 тыс грн для ветеранского бизнеса.

REMARKET от Caritas и партнеров: до 237 тыс. грн для предприятий в пяти областях, в частности в сферах швейного производства и пекарства.

«Партнерство за сильную Украину» : помощь до 20 тыс. фунтов стерлингов для предприятий, инфраструктура которых пострадала из-за боевых действий. Программа работает в определенных прифронтовых и пограничных общинах.

EIC Accelerator от Европейского инновационного совета для стартапов и малого и среднего бизнеса с технологическими инновациями, способными масштабироваться на международном уровне. Грантовая составляющая до 2,5 млн. евро.

Вместо вывода

Давайте подытожим. Нынешняя ситуация не означает, что государственная грантовая поддержка бизнеса прекратилась. Напротив, в сентябре государство запустило расширенное "Власну справу". Оно продолжает принимать заявки и согласовывать новые гранты. Система работает. Но бюджетная ситуация показала слабое место этой модели. Между решением о предоставлении гранта и моментом, когда предприниматель сможет реально израсходовать эти деньги, может возникнуть пауза. Эта пауза никем не гарантирована, не зафиксирована в договоре. Для бизнеса практический вывод достаточно прост: подаваться на государственные программы все еще имеет смысл. Но строить запуск, закупку оборудования или расширение компании так, будто грант гарантированно поступит в определенный день, теперь стало более рискованным.