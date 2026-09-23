Почти половину налога на доходы в Украине уплатили четыре региона

За январь-август 2026 года поступления налога на доходы физических лиц (НДФЛ) выросли на 19,2% — до 475,5 млрд грн. Практически каждую четвертую гривну этой суммы обеспечили плательщики Киева, а на четыре региона-лидера вместе пришлось около 47% поступлений.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Государственной налоговой службы Украины.

В общей сложности НДФЛ за восемь месяцев платили 1,3 млн плательщиков. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года, бюджет получил дополнительно 76,5 млрд грн: в прошлом году поступления составили 399 млрд грн.

Больше НДФЛ поступило от плательщиков Киева — 113,6 млрд грн, или почти 24% общей суммы.

Далее следуют Днепропетровская область с 46,1 млрд грн, Львовская – 33,4 млрд грн и Киевская – 29,6 млрд грн.

Итого эти четыре региона обеспечили 222,7 млрд грн НДФЛ — около 46,8% всех поступлений.

НДФЛ является одним из ключевых источников доходов местных бюджетов. Поступления от него используются, в частности, для финансирования образования, здравоохранения, социальных программ, благоустройства и местной инфраструктуры.

Граждане, получавшие в 2025 году официальные доходы и уплачивавшие НДФЛ, могут до 31 декабря 2026 года воспользоваться правом на налоговую скидку по предусмотренным законодательством расходам.

Напомним, за первое полугодие 2026 года поступления НДФЛ составляли 347,2 млрд грн, что на 18,8% больше, чем годом ранее. Киев уже тогда был бесспорным лидером по уплате этого налога – 82,7 млрд грн.