Майже половину податку на доходи в Україні сплатили чотири регіони

За січень-серпень 2026 року надходження податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) зросли на 19,2% — до 475,5 млрд грн. Майже кожну четверту гривню цієї суми забезпечили платники Києва, а на чотири регіони-лідери разом припало близько 47% надходжень.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Державної податкової служби України.

Загалом ПДФО за вісім місяців сплачували 1,3 млн платників. Порівняно з аналогічним періодом 2025 року бюджет отримав додатково 76,5 млрд грн: торік надходження становили 399 млрд грн.

Найбільше ПДФО надійшло від платників Києва — 113,6 млрд грн, або майже 24% загальної суми.

Далі йдуть Дніпропетровська область із 46,1 млрд грн, Львівська — 33,4 млрд грн та Київська — 29,6 млрд грн.

Разом ці чотири регіони забезпечили 222,7 млрд грн ПДФО — близько 46,8% усіх надходжень.

ПДФО є одним із ключових джерел доходів місцевих бюджетів. Надходження від нього використовують, зокрема, для фінансування освіти, охорони здоров'я, соціальних програм, благоустрою та місцевої інфраструктури.

Громадяни, які у 2025 році отримували офіційні доходи та сплачували ПДФО, можуть до 31 грудня 2026 року скористатися правом на податкову знижку за передбаченими законодавством витратами.

Нагадаємо, за перше півріччя 2026 року надходження ПДФО становили 347,2 млрд грн, що на 18,8% більше, ніж роком раніше. Київ уже тоді був беззаперечним лідером зі сплати цього податку — 82,7 млрд грн.