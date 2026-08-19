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Надходження від ПДФО зросли на 18,7%: платники перерахували до бюджету понад 411 млрд гривень

Гроші
Надходження від ПДФО зросли на 18,7%

У січні–липні 2026 року платники податків перерахували до бюджету 411,7 млрд грн податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). Порівняно з аналогічним періодом минулого року показник зріс на 18,7% (майже на 64,9 млрд грн).

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Державної податкової служби України.

У січні–липні 2025 року надходження становили 346,8 млрд грн.

Регіони-лідери за сплатою ПДФО

Найбільші обсяги податку до бюджету забезпечили платники таких регіонів:

  • Київ — 99 млрд грн;
  • Дніпропетровська область — 40 млрд грн;
  • Львівська область — 28,7 млрд грн;
  • Київська область — 25,6 млрд грн.

Особливості адміністрування та податкова знижка

Ставка ПДФО становить 18% і нараховується на заробітну плату, виплати за цивільно-правовими договорами, орендну плату, інвестиційний прибуток та інші доходи, передбачені Податковим кодексом України.

Із зарплат податок утримує та сплачує роботодавець як податковий агент. У разі отримання доходів без участі податкового агента (наприклад, від надання послуг чи здавання майна в оренду) громадянин зобов'язаний задекларувати їх самостійно та сплатити податок.

Водночас платники мають можливість повернути частину сплаченого ПДФО, оформивши податкову знижку. Вона надається за витрати на навчання, іпотечні відсотки, страхування, благодійність та окремі медичні послуги.

Нагадаємо, з початку року місцеві бюджети отримали майже 325 млрд грн податків і зборів. Упродовж січня–липня 2026 року надходження зросли на 16% (на 44,9 млрд грн) порівняно з аналогічним періодом попереднього року.

Автор:
Максим Кольц

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