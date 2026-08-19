Поступления от НДФЛ выросли на 18,7%: плательщики перечислили в бюджет более 411 млрд гривен

В январе-июле 2026 года налогоплательщики перечислили в бюджет 411,7 млрд грн налога на доходы физических лиц (НДФЛ). По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году показатель вырос на 18,7% (почти на 64,9 млрд грн).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Государственной налоговой службы Украины.

В январе-июле 2025 года поступления составили 346,8 млрд. грн.

Регионы-лидеры по уплате НДФЛ

Наибольшие объемы налога в бюджет обеспечили плательщики следующих регионов:

Киев - 99 млрд грн;

Днепропетровская область - 40 млрд грн;

Львовская область - 28,7 млрд грн;

Киевская область - 25,6 млрд грн.

Особенности администрирования и налоговая скидка

Ставка НДФЛ составляет 18% и начисляется на заработную плату, выплаты по гражданско-правовым договорам, арендную плату, инвестиционную прибыль и другие доходы, предусмотренные Налоговым кодексом Украины.

С зарплат налог удерживает и платит работодатель как налоговый агент. В случае получения доходов без участия налогового агента (например, предоставления услуг или сдачи имущества в аренду) гражданин обязан задекларировать их самостоятельно и уплатить налог.

В то же время плательщики имеют возможность вернуть часть уплаченного НДФЛ, оформив налоговую скидку. Она предоставляется за расходы по обучению, ипотечным процентам, страхованию, благотворительности и отдельным медицинским услугам.

Напомним, с начала года местные бюджеты получили почти 325 млрд грн налогов и сборов. За январь-июль 2026 года поступления выросли на 16% (на 44,9 млрд грн) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.