Ветеранская экономика начинается с человека: опыт ПУМБ

Финансовая грамотность, гранты, бизнес-образование, психологическая поддержка и адаптивный спорт – в ПУМБ убеждены, что ни одно из этих направлений не способно обеспечить полноценный возврат ветерана к гражданской жизни. Именно поэтому банк выстроил комплексную платформу «Жить навстречу», которая сегодня объединяет более 300 тысяч ветеранов, членов их семей и гражданских и помогает защитникам восстановить экономическую самостоятельность и найти новые возможности для развития.

Реинтеграция начинается с финансовой уверенности

В ПУМБ рассказывают, что «Жить навстречу» изначально задумывалась не как отдельный социальный проект, а как комплексная платформа, помогающая ветеранам интегрироваться в финансовые процессы, предпринимательство и общественную жизнь.

«Сначала мы ввели Инклюзивный финансовый хаб – образовательные события онлайн и офлайн об управлении собственными финансами и финансовые возможности для ветеранов и их семей. Затем запустили чат-бот "Финансовый рестарт", Telegram-канал "Жить навстречу", а затем - образовательно-грантовую программу для ветеранского бизнеса. Уже в процессе работы поняли, что без интеграции через спорт возврат не будет качественным, поэтому появился проект адаптивных тренировок [НАД]звичайні», – рассказывают в банке.

Впоследствии к платформе добавились культурно-образовательные инициативы – «Манифест равенства разных», «Красота со шрамом», подкасты и ветеранские истории. Их цель – помочь гражданским лучше понять людей с боевым опытом и уменьшить барьеры в общении и сотрудничестве. В банке отмечают: платформа постоянно меняется, ведь все ее проекты создаются вместе с ветеранами.

«Если видим, что какая-то инициатива не работает или не практическая, мы быстро ее меняем или вообще отказываемся от нее», — отмечают в ПУМБ.

Такой подход позволил оперативно реагировать на запросы аудитории. К примеру, при создании чат-бота «Финансовый рестарт» команда провела опрос ветеранов через партнерские организации, чтобы понять их главные финансовые вызовы.

Первыми темами стали аудит личных финансов, бюджетирование, избегание долгов, защита от мошенничества, банковские продукты, цифровые сервисы и возможности заработка. Но уже после запуска программы стало ясно, что потребности аудитории быстро меняются.

«После повторных опросов участников мы увидели, что их все больше интересуют инвестиции даже с небольшим стартовым капиталом и открытием собственного бизнеса. Потому мы дополнили чат-бот новыми темами. Мы растем вместе с участниками наших проектов», – объясняют в банке.

Не меньшей популярностью пользуется и Инклюзивный финансовый хаб, уже охвативший онлайн и офлайн более 250 тысяч участников. По наблюдениям ПУМБ, одна часть аудитории стремится быстро получить базовые знания для стабилизации личных финансов, другая готова глубже погружаться в темы предпринимательства, инвестирования и развития собственного дела.

«Маленькими шагами можно дойти и до цели – финансовой независимости», – убеждены в банке.

Собственный бизнес – это больше, чем грант

Одним из центральных направлений платформы стала образовательно-грантовая программа развития ветеранского предпринимательства. За три сезона банк получил более тысячи заявок от ветеранов, 110 команд уже прошли бизнес-обучение, а 57 победителей получили грантовое финансирование для запуска собственного дела.

Впрочем, в ПУМБ подчеркивают: финансирование – один из компонентов успешного бизнеса.

«Мы давно работаем с предпринимателями и хорошо знаем, что деньги не гарантируют успеха. Можно иметь достаточно средств, но использовать их неэффективно. Именно поэтому наша программа объединяет бизнес-образование, менторство, помощь с подготовкой бизнес-плана, консультации по закупкам и трехмесячное сопровождение после открытия бизнеса», – рассказывают в банке.

По словам представителей ПУМБ, результаты первой волны программы уже позволяют оценить ее эффективность.

«Прошел год после завершения первой волны. Мы можем сделать выводы по ее эффективности: ни один из профинансированных бизнесов не закрылся. Более того, ветераны сами говорят, что собственное дело помогло им вернуться в гражданскую жизнь и снова поверить в собственные силы», – отмечают в банке.

Несмотря на распространенные идеи открытия кафе, СТО или производства продуктов питания, все большее число участников предлагают нишевые проекты. Среди них – производство подъемников для маломобильных людей, оборудование автомобилей для людей с инвалидностью, ИТ-школы, экофермы, производство изразцов, развитие пчеловодства и другие специализированные направления.

«Какой бы ни была бизнес-идея, мы помогаем участникам сформировать уникальное предложение для рынка и найти собственное конкурентное преимущество», – отмечают в ПУМБ.

Параллельно банк работает над возвращением к работе своих сотрудников после демобилизации. Здесь тоже нет универсальных сценариев.

По возвращении каждый ветеран вместе с руководителем обсуждает свои ожидания, состояние здоровья и готовность выполнять предыдущую работу. Часть работников возвращается на свои должности, другие проходят рескол, переходят в другие подразделения или получают новый функционал.

"Мы смотрим не только на вакансию, но и на то, где человеку будет комфортнее адаптироваться по возвращении и постепенно восстановить рабочий ритм", - объясняют в банке.

В 2026 году ПУМБ также начал внедрять систему бадди. В отличие от HR-специалиста, отвечающего за организационное сопровождение, наставник помогает ветерану в повседневной работе, объясняет внутренние процессы, знакомит с коллегами и поддерживает первые недели после возвращения.

«Возвращение после службы – это не только HR-процесс, но и очень человеческий процесс», – отмечают в банке.

Восстановить себя, чтобы двигаться дальше

В ПУМБ уверены: реинтеграция не заканчивается трудоустройством или открытием бизнеса. Именно поэтому отдельными направлениями стали психологическая поддержка, адаптивный спорт и изменение общественного отношения к ветеранам.

Одним из самых масштабных проектов стал «[НАД]звичайні», реализуемый вместе с U+System и экспертами «Игр Непокоренных». Участники бесплатно занимаются адаптивным спортом под руководством специально подготовленных тренеров. Проведено более 1500 тренировок.

«Адаптивный спорт – это путь к восстановлению тела, ментальному здоровью и социальным связям. Он помогает вернуть уверенность в себе, почувствовать свободу и принадлежность к сообществу. Это не о возвращении к прежней жизни, а о создании новой», – убеждены в ПУМБ.

Не менее важной составляющей психологическая поддержка. Уже шесть лет банк финансирует программу Wellbeing Company, которая обеспечивает сотрудникам и членам их семей доступ к психологам, психотерапевтам, военным психологам, психиатрам, коучим и юристам. Каждый год ПУМБ инвестирует в это направление около двух миллионов гривен.

«Мы видим, что люди все более открыто говорят о своем эмоциональном состоянии и чаще обращаются за помощью. Для нас это показатель того, что культура заботы о ментальном здоровье постепенно становится нормой», – отмечают в банке.

Отдельное внимание команда уделяет работе с обществом через медийные проекты, подкасты и публичные истории ветеранов.

«Обществу нужно больше знать о ветеранах, их потребностях и возможностях. Мы говорим о них от их имени, потому что именно правдивые истории помогают разрушать барьеры между военным и гражданским миром. Ветеранам по возвращении действительно нужна поддержка, но для большинства только на старте. Дальше они сами становятся опорой для других. Именно поэтому нам всем нужно учиться жить навстречу друг другу», – заключают в ПУМБ.