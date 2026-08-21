Ветеранська економіка починається з людини: досвід ПУМБ

Фінансова грамотність, гранти, бізнес-освіта, психологічна підтримка та адаптивний спорт – у ПУМБ переконані, що жоден із цих напрямів окремо не здатен забезпечити повноцінне повернення ветерана до цивільного життя. Саме тому банк вибудував комплексну платформу «Жити назустріч», яка сьогодні об'єднує понад 300 тисяч ветеранів, членів їхніх родин та цивільних, і допомагає захисникам відновити економічну самостійність і знайти нові можливості для розвитку.

Реінтеграція починається з фінансової впевненості

У ПУМБ розповідають, що «Жити назустріч» від самого початку задумувалася не як окремий соціальний проєкт, а як комплексна платформа, що допомагає ветеранам інтегруватися у фінансові процеси, підприємництво та суспільне життя.

«Спочатку ми запровадили Інклюзивний фінансовий хаб – освітні події онлайн і офлайн про управління власними фінансами та фінансові можливості для ветеранів і їхніх родин. Потім запустили чат-бот "Фінансовий рестарт", Telegram-канал "Жити назустріч", а згодом – освітньо-грантову програму для ветеранського бізнесу. Уже в процесі роботи зрозуміли, що без інтеграції через спорт повернення не буде якісним, тому з'явився проєкт адаптивних тренувань [НАД]звичайні», – розповідають у банку.

Згодом до платформи додалися культурно-освітні ініціативи – «Маніфест рівності різних», «Краса зі шрамом», подкасти та ветеранські історії. Їхня мета – допомогти цивільним краще зрозуміти людей із бойовим досвідом та зменшити бар'єри у спілкуванні і співпраці. У банку наголошують: платформа постійно змінюється, адже всі її проєкти створюються разом із ветеранами.

«Якщо бачимо, що якась ініціатива не працює або не є практичною, ми швидко її змінюємо або взагалі відмовляємося від неї», — зазначають у ПУМБ.

Такий підхід дозволив оперативно реагувати на запити аудиторії. Наприклад, під час створення чат-бота «Фінансовий рестарт» команда провела опитування ветеранів через партнерські організації, щоб зрозуміти їхні головні фінансові виклики.

Першими темами стали аудит особистих фінансів, бюджетування, уникнення боргів, захист від шахрайства, банківські продукти, цифрові сервіси та можливості заробітку. Але вже після запуску програми стало зрозуміло, що потреби аудиторії швидко змінюються.

«Після повторних опитувань учасників ми побачили, що їх дедалі більше цікавлять інвестиції навіть із невеликим стартовим капіталом та відкриття власного бізнесу. Тому ми доповнили чат-бот новими темами. Ми зростаємо разом з учасниками наших проєктів», – пояснюють у банку.

Не меншою популярністю користується й Інклюзивний фінансовий хаб, який уже охопив онлайн і офлайн понад 250 тисяч учасників. За спостереженнями ПУМБ, одна частина аудиторії прагне швидко отримати базові знання для стабілізації особистих фінансів, інша – готова глибше занурюватися у теми підприємництва, інвестування та розвитку власної справи.

«Маленькими кроками можна дійти й до великої мети – фінансової незалежності», – переконані у банку.

Власний бізнес – це більше, ніж грант

Одним із центральних напрямів платформи стала освітньо-грантова програма розвитку ветеранського підприємництва. За три сезони банк отримав понад тисячу заявок від ветеранів, 110 команд уже пройшли бізнес-навчання, а 57 переможців отримали грантове фінансування для запуску власної справи.

Втім, у ПУМБ наголошують: фінансування – лише один із компонентів успішного бізнесу.

«Ми давно працюємо з підприємцями й добре знаємо, що самі гроші не гарантують успіху. Можна мати достатньо коштів, але використати їх неефективно. Саме тому наша програма поєднує бізнес-освіту, менторство, допомогу з підготовкою бізнес-плану, консультації щодо закупівель і тримісячний супровід після відкриття бізнесу», – розповідають у банку.

За словами представників ПУМБ, результати першої хвилі програми вже дозволяють оцінити її ефективність.

«Минув рік після завершення першої хвилі. Ми можемо зробити висновки щодо її ефективності: жоден із профінансованих бізнесів не закрився. Більше того, ветерани самі говорять, що власна справа допомогла їм повернутися до цивільного життя та знову повірити у власні сили», – зазначають у банку.

Попри поширені ідеї відкриття кав'ярень, СТО чи виробництва продуктів харчування, дедалі більше учасників пропонують нішеві проєкти. Серед них – виробництво підйомників для маломобільних людей, обладнання автомобілів для людей з інвалідністю, ІТ-школи, екоферми, виробництво кахлів, розвиток бджільництва та інші спеціалізовані напрями.

«Якою б не була бізнес-ідея, ми допомагаємо учасникам сформувати унікальну пропозицію для ринку й знайти власну конкурентну перевагу», – зазначають у ПУМБ.

Паралельно банк працює над поверненням до роботи власних співробітників після демобілізації. Тут також немає універсальних сценаріїв.

Після повернення кожен ветеран разом із керівником обговорює власні очікування, стан здоров'я та готовність виконувати попередню роботу. Частина працівників повертається на свої посади, інші проходять рескіл, переходять до інших підрозділів або отримують новий функціонал.

«Ми дивимося не лише на вакансію, а й на те, де людині буде комфортніше адаптуватися після повернення та поступово відновити робочий ритм», – пояснюють у банку.

У 2026 році ПУМБ також почав впроваджувати систему «бадді». На відміну від HR-фахівця, який відповідає за організаційний супровід, наставник допомагає ветерану у повсякденній роботі, пояснює внутрішні процеси, знайомить із колегами та підтримує в перші тижні після повернення.

«Повернення після служби – це не лише HR-процес, а дуже людський процес», – наголошують у банку.

Відновити себе, щоб рухатися далі

У ПУМБ переконані: реінтеграція не закінчується працевлаштуванням або відкриттям бізнесу. Саме тому окремими напрямами стали психологічна підтримка, адаптивний спорт та зміна суспільного ставлення до ветеранів.

Одним із наймасштабніших проєктів став «[НАД]звичайні», який реалізується разом із U+System та експертами «Ігор Нескорених». Учасники безкоштовно займаються адаптивним спортом під керівництвом спеціально підготовлених тренерів. Уже проведено понад 1500 тренувань.

«Адаптивний спорт – це шлях до відновлення тіла, ментального здоров'я та соціальних зв'язків. Він допомагає повернути впевненість у собі, відчути свободу та належність до спільноти. Це не про повернення до колишнього життя, а про створення нового», – переконані у ПУМБ.

Не менш важливою складовою є психологічна підтримка. Уже шість років банк фінансує програму Wellbeing Company, яка забезпечує співробітникам і членам їхніх родин доступ до психологів, психотерапевтів, військових психологів, психіатрів, коучів та юристів. Щороку ПУМБ інвестує у цей напрям близько двох мільйонів гривень.

«Ми бачимо, що люди дедалі відкритіше говорять про свій емоційний стан і частіше звертаються по допомогу. Для нас це показник того, що культура турботи про ментальне здоров'я поступово стає нормою», – зазначають у банку.

Окрему увагу команда приділяє й роботі з суспільством через медійні проєкти, подкасти та публічні історії ветеранів.

«Суспільству потрібно більше знати про ветеранів, їхні потреби та можливості. Ми говоримо про них від їхнього імені, тому що саме правдиві історії допомагають руйнувати бар'єри між військовим і цивільним світом. Ветеранам після повернення справді потрібна підтримка, але для більшості – лише на старті. Далі вони самі стають опорою для інших. Саме тому нам усім потрібно вчитися жити назустріч одне одному», – підсумовують у ПУМБ.