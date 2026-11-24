8 декабря в Киеве состоится SHE Congress 2026, ежегодный конгресс для женщин, развивающих бизнес и строящих карьеру. В программе шесть панельных дискуссий, сольные выступления и нетворкинг.

SHE Congress проводится уже более 10 лет. С 2014 года в конгрессе приняло участие более 7 000 женщин. Слоган в этом году: "Различные истории. Одно сообщество". Программа уже на сайте, а здесь коротко о том, чего ожидать от этого дня.

Кратко про день

09:00 . Регистрация и поздравительные кофе от Lavazza.

09:50 . Открытие, Никита Михалев, телеведущий "Мы – Украина".

10:10–14:00. Первая часть : о профессиональной видимости и границе публичности; как найти своих: деньги, партнеры, возможности; смелость выйти из своего "пузыря", longevity – тренд, который становится стилем жизни.

14:00-15:00 . Перерыв и нетворкинг.

15:00–17:00. Вторая часть : о лидерстве; о ИИ как помощнике, а не замене собственного мышления; об инвестициях в красоту, а также о том, как технологии меняют fashion и beauty.

18:00. Благотворительный розыгрыш мерча от ОО "Землячки".

Сольные выступления от спикеров, которые впервые поделятся своим опытом на сцене SHE Congress

#Лидерство, собственный голос, профессиональная видимость

Мария Ефросинина , ведущая, инфлюэнсер, общественный деятель, соучредитель "Фонда Маша", почетный амбассадор ООН.

#Деньги, возможности, партнеры

Елена Борисова, ресторатор, owner & CEO Gastro Family.

#Бизнес под давлением: война, конфликты, женщины и искусство выстоять

Елена Сукманова, партнер Sayenko Kharenko.

#ИИ в работе, обучении и повседневной жизни

Светлана Денисенко, исполнительный директор KSE Foundation.

#Правовая сторона публичности, граница между смелостью и неосторожностью

Екатерина Анищенко, эксперт по правовой защите женщин в бизнесе, военного и семейного права.

#Наука. Красота. Долголетие

Катерина Спивакова, Corporate Affairs & Engagement Director L'Oréal Украина.

Среди спикеров также: Юлия Завалишина (Киевстар), Яна Шумунова (Sense Bank), Ирина Золотаревич (Международная группа масштабирующего коучинга), Иванна Слабошпицкая (КИЕВ24), Наталия Островская (ТСН), Виктор Иванченко (Megapolis+), Елена Цинтила (Мы – Украина), Татьяна Смирнова (ekonomika+), Ксения Драганюк (ОО "Землячки"), Наталия Татаринцева (Flexible body online), Оксана Лопаткина (медицинский центр "Dr. Lo"), Влада Либерова (LIBKOS), Маргарита Сичар (BookArtHouse), Юлия Перекрестова (JULIYA KROS), Инна Сирченко (Ascania FMCG), Татьяна Снопко (Media Council), Александр Попов (1+1 Украина), Светлана Онищенко (SharksCode), Ольга Кучмеева (ZAVOD), Татьяна Шерман (Academy DTEK).

Не только сцена

нетворкинг, где находят "своих" и рождаются смелые коллаборации;

экспозона от партнеров;

благотворительный сбор для ОО "Землячки" на комплекты зимней формы для защитниц и розыгрыш подарков;

ланч, кофе и вкусности от наших партнеров;

фото в день события, запись трансляции и презентации спикеров.

Заглянуть, как это было в прошлом году

До 30 ноября включительно стоимость участия составляет 2500 грн. С 1 декабря цена вырастет. Для участников боевых действий (УБД) участие бесплатно.

Присоединяйтесь 8 декабря к SHE Congress 2026, чтобы услышать ответы на вопросы, которые сегодня больше всего волнуют женщин в бизнесе, и найти "своих".

Регистрируйтесь по лучшим условиям по ссылке.

Программа и порядок выступлений могут изменяться. Следите за обновлениями.