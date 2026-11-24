8 грудня в Києві відбудеться SHE Congress 2026, щорічний конгрес для жінок, які розвивають бізнес і будують кар'єру. У програмі шість панельних дискусій, сольні виступи та нетворкінг.

SHE Congress проводиться вже понад 10 років. З 2014 року в конгресі взяли участь понад 7 000 жінок. Слоган цього року: "Різні історії. Одна спільнота". Програма вже на сайті, а тут коротко про те, чого очікувати від цього дня.

Коротко про день

09:00 . Реєстрація та вітальна кава від Lavazza.

09:50 . Відкриття, Микита Міхальов, телеведучий "Ми – Україна".

10:10-14:00. Перша частина : про професійну видимість і межу публічності; як знайти своїх: гроші, партнери, можливості; сміливість вийти зі своєї "бульбашки", longevity – тренд, який стає стилем життя.

14:00-15:00 . Перерва й нетворкінг.

15:00-17:00. Друга частина : про лідерство; про ШІ як помічника, а не заміну власного мислення; про інвестиції в красу, а також про те, як технології змінюють fashion і beauty.

18:00. Благодійний розіграш мерчу від ГО "Землячки".

Сольні виступи від спікерок, які вперше поділяться своїм досвідом на сцені SHE Congress

#Лідерство, власний голос, професійна видимість

Марія Єфросиніна, ведуча, інфлюенсерка, громадська діячка, співзасновниця "Фонду Маша", почесна амбасадорка ООН.

#Гроші, можливості, партнери

Олена Борисова, рестораторка, owner & CEO Gastro Family.

#Бізнес під тиском: війна, конфлікти, жінки та мистецтво вистояти

Олена Сукманова, партнерка Sayenko Kharenko.

#ШІ в роботі, навчанні й повсякденному житті

Світлана Денисенко, виконавча директорка KSE Foundation.

#Правовий бік публічності, межа між сміливістю та необережністю

Катерина Аніщенко, експертка з правового захисту жінок у бізнесі, військового та сімейного права.

#Наука. Краса. Довголіття

Катерина Співакова, Corporate Affairs & Engagement Director L'Oréal Україна.

Серед спікерів також: Юлія Завалішина (Київстар), Яна Шумунова (Sense Bank), Ірина Золотаревич (Міжнародна група масштабуючого коучингу), Іванна Слабошпицька (КИЇВ24), Наталя Островська (ТСН), Віктор Іванченко (Megapolis+), Олена Цинтила (Ми – Україна), Тетяна Смірнова (ekonomika+), Ксенія Драганюк (ГО "Землячки"), Наталія Татарінцева (Flexible body online), Оксана Лопаткіна (медичний центр "Dr. Lo"), Влада Ліберова (LIBKOS), Маргарита Січкар (BookArtHouse), Юлія Перекрьостова (JULIYA KROS), Інна Сірченко (Ascania FMCG), Тетяна Снопко (Media Council), Олександр Попов (1+1 Україна), Світлана Оніщенко (SharksCode), Ольга Кучмєєва (ZAVOD), Тетяна Шерман (Academy DTEK).

Не лише сцена

нетворкінг, де знаходять "своїх" і народжуються сміливі колаборації;

експозона від партнерів;

благодійний збір для ГО "Землячки" на комплекти зимової форми для захисниць і розіграш подарунків;

ланч, кава та смаколики від наших партнерів;

фото в день події, запис трансляції та презентації спікерів.

Заглянути, як це було минулого року

До 30 листопада включно вартість участі становить 2 500 грн. З 1 грудня ціна зросте. Для учасників бойових дій (УБД) участь безоплатна.

Приєднуйтесь 8 грудня до SHE Congress 2026, щоб почути відповіді на питання, які сьогодні найбільше хвилюють жінок у бізнесі, і знайти "своїх".

Реєструйтеся за найкращими умовами за посиланням.

Програма та порядок виступів можуть змінюватися. Слідкуйте за оновленнями.