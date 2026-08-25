Какие стартапы и технологические направления ищет Nexus Luxembourg 2027 – и что это говорит о рынке

Искусственный интеллект, кибербезопасность, финансовые технологии, цифровое государство, космос, GreenTech, медицина и будущее работы – именно вокруг этих направлений построена структура Nexus Luxembourg Startups & Scaleups Awards 2027.

В 2027 году Nexus будет отбирать 240 стартапов и scaleup-компаний, которые представят свои решения в 12 категориях на Pitch Arena. Заявки принимаются до 16 октября 2026 года, а сам Nexus Luxembourg 2027 состоится 9–10 марта 2027 года.

Главный приз конкурса оценивается более чем в €125 000: победитель получает €25 000 денежного вознаграждения и более €100 000 в виде премиальных бизнес-сервисов – в частности, юридической, консалтинговой, cloud- и маркетинговой поддержки.

Сам перечень категорий интересен не меньше приза. Он показывает, какие технологические направления Nexus считает достаточно важными, чтобы выделить их в отдельные вертикали.

12 категорий Nexus Luxembourg 2027

В 2027 году стартапы могут подаваться в следующие категории:

RegTech & LegTech

FinTech & InsurTech

Cybersecurity & Data Sovereignty

Digital Society & GovTech

Enterprise AI & Workflow Automation

SpaceTech

Industrial AI & Smart Logistics

Smart Mobility

GreenTech & ClimateTech

Digital Health & Platforms

Clinical & MedTech Innovation

EdTech & Future of Work

Полный список и подробные описания каждой категории опубликованы Nexus Luxembourg на официальной странице конкурса.

Если посмотреть на них вместе, вырисовываются несколько крупных технологических блоков: AI и автоматизация, цифровая инфраструктура, регулируемые отрасли, физическая инфраструктура, climate tech и технологии для человека.

AI уже не отдельная вертикаль

Nexus выделяет Enterprise AI & Workflow Automation и Industrial AI & Smart Logistics в отдельные категории.

В первой организаторы прямо говорят о практическом применении Generative AI в корпоративной среде, domain-specific LLM, повышении производительности и Robotic Process Automation. Во второй – об Industry 4.0, digital twins, AI-оптимизации цепей поставки и predictive maintenance.

Это позволяет сделать достаточно конкретный вывод: в структуре Nexus AI оценивается через применение.

Речь идет не просто о создании новой модели или AI-продукта. Стартап должен показать, где искусственный интеллект создает практическую ценность – в работе компании, производстве, логистике или других процессах.

Cybersecurity становится вопросом технологической автономности

Отдельная категория Cybersecurity & Data Sovereignty объединяет защиту информационных систем, критическую инфраструктуру, криптографию, cloud security и решения, связанные с европейским цифровым суверенитетом.

Сам Nexus также включает цифровой суверенитет и cybersecurity к более широкой повестке саммита. На официальном сайте событие позиционируется как площадка, где, среди прочего, обсуждаются AI governance и Europe's tech sovereignty.

Поэтому в рамках Nexus кибербезопасность выглядит уже не как узкое техническое направление. Она связана с тем, кто контролирует данные, инфраструктуру и критические цифровые системы.

FinTech все теснее связан с регулировкой

В финансовом блоке Nexus отдельно представлены FinTech & InsurTech и RegTech & LegTech.

FinTech & InsurTech охватывает WealthTech, банковские инновации, цифровые платежи и технологии страхового и перестрахового секторов. RegTech & LegTech – автоматизация compliance, KYC/AML, regulatory risk management и legal technologies.

Самое разделение показательно. Оно демонстрирует, что финансовая инновация в структуре Nexus включает в себя не только новые финансовые продукты, но и технологии, помогающие работать со сложной регуляторной средой.

Для стартапов это означает дополнительную возможность масштабирования: продукт может создавать ценность не только конечному клиенту, но и банкам, страховым компаниям, юридическим и финансовым структурам.

GovTech: цифровизация государства становится отдельным рынком

Digital Society & GovTech включает цифровизацию государственного сектора, digital identity, e-government platforms, citizen services и инструменты прозрачности данных.

В структуре самого саммита государственный сектор также занимает особое место. Nexus описывает зону Luxembourg Makes It Happen как пространство, объединяющее институты, представителей ЕС, policymakers, министерства, инвесторов и национальных технологических игроков.

Поэтому GovTech в Nexus – это не просто разработка для государственных учреждений. Это отдельная точка пересечения стартапов, государства, данных и регуляторной политики.

GreenTech переходит от концепции к конкретным технологиям

Категория GreenTech & ClimateTech включает в себя декарбонизационные технологии, ESG measurement and reporting software, энергоэффективность и решение circular economy – в частности recycling и waste management.

То есть Nexus рассматривает climate tech достаточно широко: от физических технологий сокращения выбросов до программного обеспечения, которое помогает измерять и управлять экологическими показателями.

Это еще один пример того, как в структуре конкурса технология привязана к конкретной экономической задаче.

HealthTech разделен на цифровые и клинические решения

В Nexus 2027 есть две отдельные медицинские категории – Digital Health & Platforms и Clinical & MedTech Innovation.

Первая включает телемедицину, connected health, patient monitoring, digital well-being и healthcare data management. Вторая – медицинские устройства, AI-assisted clinic diagnostics, biotechnology, advanced medical imaging и surgical robotics.

Такое разделение показывает разные модели технологического развития в healthcare: от цифровых платформ и работы с данными до клинических технологий, биотехнологий и медицинских устройств.

SpaceTech – не только о ракетах и спутниках

В Nexus есть отдельная категория SpaceTech, которая охватывает civil space technologies, satellite imagery, orbital logistics, space-to-earth telecommunications и downstream space data exploitation.

Победа Exobiosphere в SpaceTech на Nexus Luxembourg 2026 показывает, насколько широким может быть это направление. Nexus назвал компанию Grand Prize Winner и описал ее как space biotech platform conducting high-throughput drug discovery experiments in microgravity.

В случае Exobiosphere космическая технология используется в качестве среды для биомедицинских исследований. То есть SpaceTech пересекается с biotech, drug discovery и автоматизацией.

Smart Mobility и Industrial AI работают с физической экономикой

Smart Mobility охватывает autonomous and connected vehicles, intelligent transport infrastructure, Mobility-as-a-Service, traffic management и fleet decarbonization.

Рядом с ним стоит Industrial AI & Smart Logistics, где Nexus выделяет digital twins, AI-driven supply chain optimization и predictive maintenance.

В совокупности эти направления показывают интерес к технологиям, которые изменяют не только цифровые процессы, но и транспорт, производство, снабжение и инфраструктуру.

EdTech и Future of Work завершают технологическую карту

Отдельная категория EdTech & Future of Work охватывает educational technologies, lifelong learning, reskilling, talent management и collaborative tools.

В итоге Nexus охватывает фактически весь цикл технологических конфигураций: от того, как люди учатся и работают, до того, как работают компании, денежные системы, медицина, транспорт, индустрия и государственные сервисы.

Что на самом деле показывает структура Nexus

Если посмотреть на 12 категорий вместе, главный вывод достаточно прост: Nexus не строит конкурс вокруг одной технологии.

AI присутствует в корпоративной автоматизации, промышленности и медицине. Кибербезопасность связана с цифровым суверенитетом. FinTech – из RegTech. SpaceTech пересекается с biotech. GreenTech включает и физические технологии, и software.

Это значит, что для стартапа недостаточно просто сказать: "Мы используем AI или мы создали инновационную платформу".

В структуре Nexus сильнее читается другая логика: технология должна быть привязана к конкретному рынку и конкретной задаче.

Для стартапа, который планируется представлять в 2027 году, это означает необходимость четко ответить на три вопроса: какую проблему решает продукт, в какой отрасли он создает ценность и как эта модель может масштабироваться.

Именно по таким направлениям 240 отобранных компаний будут соревноваться на Pitch Arena 9–10 марта 2027 года.