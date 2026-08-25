Які стартапи та технологічні напрями шукає Nexus Luxembourg 2027 – і що це говорить про ринок

Штучний інтелект, кібербезпека, фінансові технології, цифрова держава, космос, GreenTech, медицина та майбутнє роботи – саме навколо цих напрямів побудована структура Nexus Luxembourg Startups & Scaleups Awards 2027.

У 2027 році Nexus відбиратиме 240 стартапів і scaleup-компаній, які презентуватимуть свої рішення у 12 категоріях на Pitch Arena. Заявки приймаються до 16 жовтня 2026 року, а сам Nexus Luxembourg 2027 відбудеться 9–10 березня 2027 року.

Головний приз конкурсу оцінюється більш ніж у €125 000: переможець отримує €25 000 грошової винагороди та понад €100 000 у вигляді преміальних бізнес-сервісів – зокрема юридичну, консалтингову, cloud- та маркетингову підтримку.

Сам перелік категорій цікавий не менше, ніж приз. Він показує, які технологічні напрями Nexus вважає достатньо значущими, щоб виділити їх в окремі вертикалі.

12 категорій Nexus Luxembourg 2027

У 2027 році стартапи можуть подаватися до таких категорій:

RegTech & LegTech

FinTech & InsurTech

Cybersecurity & Data Sovereignty

Digital Society & GovTech

Enterprise AI & Workflow Automation

SpaceTech

Industrial AI & Smart Logistics

Smart Mobility

GreenTech & ClimateTech

Digital Health & Platforms

Clinical & MedTech Innovation

EdTech & Future of Work

Повний перелік і детальні описи кожної категорії опубліковані Nexus Luxembourg на офіційній сторінці конкурсу.

Якщо подивитися на них разом, вимальовується кілька великих технологічних блоків: AI та автоматизація, цифрова інфраструктура, регульовані галузі, фізична інфраструктура, climate tech і технології для людини.

AI вже не окрема вертикаль

Nexus виділяє Enterprise AI & Workflow Automation та Industrial AI & Smart Logistics в окремі категорії.

У першій організатори прямо говорять про практичне застосування Generative AI у корпоративному середовищі, domain-specific LLM, підвищення продуктивності та Robotic Process Automation. У другій – про Industry 4.0, digital twins, AI-оптимізацію ланцюгів постачання та predictive maintenance.

Це дозволяє зробити досить конкретний висновок: у структурі Nexus AI оцінюється через застосування.

Йдеться не просто про створення нової моделі чи AI-продукту. Стартап має показати, де саме штучний інтелект створює практичну цінність – у роботі компанії, виробництві, логістиці чи інших процесах.

Cybersecurity стає питанням технологічної автономності

Окрема категорія Cybersecurity & Data Sovereignty об'єднує захист інформаційних систем, критичної інфраструктури, криптографію, cloud security та рішення, пов'язані з європейським цифровим суверенітетом.

Сам Nexus також включає цифровий суверенітет та cybersecurity до ширшого порядку денного саміту. На офіційному сайті подія позиціонується як майданчик, де серед іншого обговорюються AI governance та Europe's tech sovereignty.

Тому в рамках Nexus кібербезпека виглядає вже не як вузький технічний напрям. Вона пов'язана із питанням того, хто контролює дані, інфраструктуру та критичні цифрові системи.

FinTech дедалі тісніше пов'язаний із регулюванням

У фінансовому блоці Nexus окремо представлені FinTech & InsurTech та RegTech & LegTech.

FinTech & InsurTech охоплює WealthTech, банківські інновації, цифрові платежі та технології для страхового й перестрахового секторів. RegTech & LegTech – автоматизацію compliance, KYC/AML, regulatory risk management та legal technologies.

Саме розділення показове. Воно демонструє, що фінансова інновація в структурі Nexus включає не лише нові фінансові продукти, а й технології, які допомагають працювати зі складним регуляторним середовищем.

Для стартапів це означає додаткову можливість масштабування: продукт може створювати цінність не лише для кінцевого клієнта, а й для банків, страхових компаній, юридичних та фінансових структур.

GovTech: цифровізація держави стає окремим ринком

Digital Society & GovTech охоплює цифровізацію державного сектору, digital identity, e-government platforms, citizen services та інструменти прозорості даних.

У структурі самого саміту державний сектор також займає окреме місце. Nexus описує зону Luxembourg Makes It Happen як простір, що об'єднує інституції, представників ЄС, policymakers, міністерства, інвесторів та національних технологічних гравців.

Тому GovTech у Nexus – це не просто технологія для державних установ. Це окрема точка перетину стартапів, держави, даних та регуляторної політики.

GreenTech переходить від концепції до конкретних технологій

Категорія GreenTech & ClimateTech включає декарбонізаційні технології, ESG measurement and reporting software, енергоефективність та рішення circular economy – зокрема recycling і waste management.

Тобто Nexus розглядає climate tech досить широко: від фізичних технологій скорочення викидів до програмного забезпечення, яке допомагає вимірювати та управляти екологічними показниками.

Це ще один приклад того, як у структурі конкурсу технологія прив'язана до конкретної економічної задачі.

HealthTech розділений на цифрові та клінічні рішення

У Nexus 2027 є дві окремі медичні категорії – Digital Health & Platforms та Clinical & MedTech Innovation.

Перша охоплює телемедицину, connected health, patient monitoring, digital well-being та healthcare data management. Друга – медичні пристрої, AI-assisted clinical diagnostics, biotechnology, advanced medical imaging та surgical robotics.

Таке розділення показує різні моделі технологічного розвитку в healthcare: від цифрових платформ та роботи з даними до клінічних технологій, біотехнологій і медичних пристроїв.

SpaceTech – не лише про ракети та супутники

У Nexus є окрема категорія SpaceTech, яка охоплює civil space technologies, satellite imagery, orbital logistics, space-to-earth telecommunications та downstream space data exploitation.

Перемога Exobiosphere у SpaceTech на Nexus Luxembourg 2026 показує, наскільки широким може бути цей напрям. Nexus назвав компанію Grand Prize Winner і описав її як space biotech platform conducting high-throughput drug discovery experiments in microgravity.

У випадку Exobiosphere космічна технологія використовується як середовище для біомедичних досліджень. Тобто SpaceTech перетинається з biotech, drug discovery та автоматизацією.

Smart Mobility та Industrial AI працюють із фізичною економікою

Smart Mobility охоплює autonomous and connected vehicles, intelligent transport infrastructure, Mobility-as-a-Service, traffic management та fleet decarbonization.

Поруч із ним стоїть Industrial AI & Smart Logistics, де Nexus виділяє digital twins, AI-driven supply chain optimization та predictive maintenance.

У сукупності ці напрями показують інтерес до технологій, які змінюють не лише цифрові процеси, а й транспорт, виробництво, постачання та інфраструктуру.

EdTech та Future of Work завершують технологічну карту

Окрема категорія EdTech & Future of Work охоплює educational technologies, lifelong learning, reskilling, talent management та collaborative tools.

У результаті Nexus охоплює практично весь цикл технологічних змін: від того, як люди навчаються і працюють, до того, як функціонують підприємства, фінансові системи, медицина, транспорт, промисловість і державні сервіси.

Що насправді показує структура Nexus

Якщо подивитися на 12 категорій разом, головний висновок досить простий: Nexus не будує конкурс навколо однієї технології.

AI присутній у корпоративній автоматизації, промисловості та медицині. Кібербезпека пов'язана з цифровим суверенітетом. FinTech – із RegTech. SpaceTech перетинається з biotech. GreenTech включає і фізичні технології, і software.

Це означає, що для стартапа недостатньо просто сказати: "ми використовуємо AI" або "ми створили інноваційну платформу".

У структурі Nexus сильніше читається інша логіка: технологія має бути прив'язана до конкретного ринку та конкретної задачі.

Для стартапа, який планує подаватися у 2027 році, це означає необхідність чітко відповісти на три питання: яку проблему вирішує продукт, у якій галузі він створює цінність і як ця модель може масштабуватися.

Саме за такими напрямами 240 відібраних компаній змагатимуться на Pitch Arena 9–10 березня 2027 року.