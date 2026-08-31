Exobiosphere: как победитель Nexus Luxembourg 2026 строит бизнес на стыке космоса и drug discovery

В 2026 году главный приз Nexus Luxembourg Startups & Scaleups Awards получила люксембургская Exobiosphere – компания, которую Nexus описывает как space biotech platform, производящую высокопроизводительные drug discovery experiments в микрогравитации. Официальный материал Nexus Luxembourg о победителях 2026 года.

Это была победа среди 240+ стартапов и scaleup-компаний, соревновавшихся в 12 категориях. Grand Prize предусматривает €25 000 денежного приза и более €100 000 в виде премиальных бизнес-сервисов. Среди сервисов – legal, consulting, cloud credits и marketing support. Официальная страница Nexus Luxembourg Awards.

Для deeptech-компании такой пакет может быть особенно полезен, поскольку развитие технологии требует не только финансирования R&D, но и юридической, коммерческой, технологической и маркетинговой инфраструктуры.

В случае Exobiosphere это дополняет существующую сеть партнерств с ESA, исследовательскими учреждениями и космическими компаниями.

Но самая победа интересна не только как результат конкурса. Exobiosphere – показательный пример того, как deeptech-компания пытается превратить сложную космическую технологию в повторяющийся коммерческий сервис.

Что создает Exobiosphere

Ключевая технология компании – Orbital High-throughput Screener, OHTS.

Это компактная автономная платформа, предназначенная для автоматизированных биологических экспериментов в микрогравитации. По данным компании, система способна выполнять более 2000 автоматизированных экспериментов за одну миссию. Она автоматизирует работу с жидкостями, питательными средами и образцами, что позволяет проводить исследования без постоянного вмешательства экипажа. Официальный материал Exobiosphere о контракте с ESA.

Компания позиционирует OHTS как платформу для высокопроизводительного drug discovery и биомедицинских исследований.

Ее бизнес-логика не просто в том, чтобы отправить биологический эксперимент в космос. Цель – использовать микрогравитацию для получения данных, которые могут помогать в моделировании заболеваний, тестировании терапевтических соединений и дальнейшем поиске новых препаратов. Официальный материал Exobiosphere о seed round.

Почему здесь важна автоматизация

Космическая среда сама по себе является ограниченным ресурсом: доступ к орбите дорогой, а количество экспериментов, которые можно провести в рамках одной миссии, ограничено.

Поэтому возможность OHTS выполнять более 2 000 экспериментов за миссию не просто техническая характеристика. Она напрямую связана с потенциальной экономикой платформы. Официальный материал Exobiosphere о ESA.

Компания также развивает систему как модульную и пригодную для повторного использования. В партнерстве с Voyager Technologies Exobiosphere отметила, что образцы и расходные материалы могут изменяться между исследовательскими кампаниями без нового развертывания оборудования. Официальный материал Exobiosphere о партнерстве с Voyager.

Это создает основу для повторяющейся модели: одна платформа может использоваться для серии исследовательских кампаний.

Exobiosphere уже тестировала технологию в условиях микрогравитации

Еще до масштабирования орбитальной программы компания провела параболическую лётную кампанию в США.

В течение 30 парабол Exobiosphere тестировала работу ключевых систем в периоды невесомости продолжительностью около 28 секунд. Компания сообщила, что стала первой организацией, продемонстрировавшей автоматизированную нанолитровую дозировку в 384- и 1536-луночные планшеты в условиях микрогравитации. Официальный материал Exobiosphere о parabolic flight.

Для deeptech-компании это важный этап: технология переходит от лабораторной концепции к проверенной работе в условиях, для которых она создана.

ESA заказала у компании полный исследовательский сервис

В мае 2026 года Exobiosphere сообщила о контракте с European Space Agency в рамках End-to-End Utilisation Service Procurement for Science and Research in Microgravity.

По контракту, компания должна создать, квалифицировать и эксплуатировать автоматизированную биологическую платформу на низкой околоземной орбите на борту Haven-1 компании Vast. Запуск к моменту публикации материала был запланирован на 2027 год. Официальный материал Exobiosphere о контракте ESA.

Особенно важно, что Exobiosphere отвечает не только за оборудование.

Компания должна обеспечить полный цикл услуги: от отбора научных проектов и квалификации hardware до подготовки миссии, проведения автоматизированных экспериментов на орбите и передачи научных данных исследовательским командам на Земле. Официальный материал Exobiosphere.

Это уже совсем другая бизнес-модель, чем продажа отдельного оборудования.

Exobiosphere постепенно строит end-to-end research service, где клиенту не обязательно самостоятельно организовывать космический эксперимент – компания берет на себя значительную часть процесса.

Компания расширяет возможности через партнерства

Еще одно направление – партнерство с Space Cargo Unlimited. Компании договорились о совместных космических миссиях для high-throughput biotechnology research, используя OHTS на платформе BentoBox. Официальный материал Exobiosphere и Space Cargo Unlimited.

Exobiosphere сообщает, что OHTS может выполнять тысячи автономных клеточных экспериментов за одну миссию, а потенциальные применения охватывают oncology, neurodegeneration и regenerative medicine. Официальный материал Exobiosphere.

В результате компания постепенно формирует не один космический проект, а экосистему партнеров, по которой может увеличивать количество возможных исследовательских миссий.

OHTS имеет потенциал и на Земле

Важный элемент бизнес модели Exobiosphere – технология не ограничивается космическим применением.

В декабре 2025 года компания заключила стратегическое соглашение с University of Notre Dame. Университет должен был приобрести, проверить и развернуть наземную версию автоматизированного high-throughput screening system. Платформу планировали установить в середине 2026 года для biomedical research и как наземную тестовую базу для будущих космических экспериментов. Официальный материал Exobiosphere о Notre Dame.

Это открывает важное направление масштабирования: технологическая платформа может использоваться и в космических, и в наземных исследованиях.

Следующий уровень – работа с данными и AI

В феврале 2026 года Exobiosphere и Luxembourg Centre for Systems Biomedicine при University of Luxembourg запустили проект Gravity-AI.

Его цель – создание AI predictive models для изучения нейродегенеративных заболеваний в космических условиях и на Земле. Проект сочетает системы biomedicine, in-vitro disease modelling, microgravity research и AI-driven analysis. Официальный материал Exobiosphere о Gravity-AI.

Стоимость проекта составляет €1,4 млн. University of Luxembourg отвечает за computational aspects, а Exobiosphere – за генерацию и интеграцию микрогравитационных данных в конечный продукт. Проект продлится с мая 2026 года по апрель 2028 года. Официальный материал Exobiosphere.

В результате модель компании можно условно описать следующим образом:

оборудование → эксперименты → данные → AI-анализ → новые инструменты для drug discovery.

Это уже потенциально гораздо более широкая бизнес-модель, чем просто продажа доступа в космическую лабораторию.

ESA отдельно проверяет коммерческий потенциал технологии

В апреле 2026 года ESA предоставила Exobiosphere еще один контракт – на €200 000 в рамках Bioengineering in the Space Environment challenge.

Цель девятимесячного исследования – оценить технические и коммерческие основы space-based bioengineering services. Компания должна была определить приоритетные biomedical use cases, оценить совместимость системы с космическими платформами и подготовить validated business case и roadmap к предстоящей демонстрационной миссии. Официальный материал Exobiosphere о контракте ESA на €200K.

Это особенно важно для оценки масштабирования.

ESA фактически поддерживает не только технологическую разработку, но и проверку того, где именно space-enabled bioengineering может создавать коммерческую ценность.

Exobiosphere развивает модель через институциональные программы

В мае 2026 года компанию отобрали в седьмой набор CASSINI Business Accelerator.

Программа предусматривает business development coaching, индивидуальный менторинг, доступ к инвесторам, matchmaking и международную бизнес-поездку. Компании, успешно завершающие программу, получают equity-free voucher на €75 000. Официальный материал Exobiosphere о CASSINI.

На момент отбора Exobiosphere также уже имела €1,4 млн Gravity-AI project, €200 000 ESA contract и $1 млн investment win в Meet the Drapers. Официальный материал Exobiosphere о CASSINI.

Это показывает, что компания одновременно развивает технологическую, научную и коммерческую составляющую.

Почему Exobiosphere могла быть сильной заявкой для Nexus

Но если посмотреть на официально заявленные характеристики компании, можно увидеть несколько факторов, делающих ее показательным deeptech-кейсом.

1. Сложная технология имеет конкретное применение

Exobiosphere не просто создает оборудование для работы в космосе. OHTS используется для high-throughput drug discovery и biomedical research. Официальный материал Exobiosphere.

2. Платформа рассчитана на повторное использование

OHTS может выполнять более 2 000 экспериментов за миссию, а модульная архитектура позволяет проводить новые кампании с заменой образцов и расходных материалов без полного развертывания оборудования. Официальный материал Exobiosphere о Voyager.

3. Технология имеет несколько сценариев использования

Параллельно с космическими исследованиями, Exobiosphere развивает наземную версию системы для University of Notre Dame и работает над AI-моделями в пределах Gravity-AI. Notre Dame и Gravity-AI.

4. Компания постепенно переходит от hardware к сервисной модели

Контракт ESA предусматривает полный цикл – от отбора исследовательских проектов до проведения экспериментов и передачи данных клиентам. Официальный материал Exobiosphere о ESA.

Именно этот аспект является одним из наиболее интересных с точки зрения масштабирования.

Почему история Exobiosphere важна для других стартапов

Победа Exobiosphere на Nexus Luxembourg 2026 года показывает интересный сценарий для deeptech-компаний.

Стартап может работать в узкой и сложной технологической нише, но в то же время строить более широкую бизнес-модель.

В случае Exobiosphere цепочка выглядит так:

микрогравитация → автоматизированные эксперименты → high-throughput screening → биомедицинские данные → AI-анализ → drug discovery.

Именно эта связка делает кейс компании показательным: космос здесь не конечный продукт, а среда, позволяющая создавать новые возможности для биотехнологий.

И это хорошо соответствует тому, как Nexus формирует свою технологическую карту: на пересечении AI, SpaceTech, HealthTech и deeptech-решений возникают продукты, которые могут работать сразу в нескольких секторах экономики. Официальная страница Nexus Luxembourg 2027.