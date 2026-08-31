Exobiosphere: як переможець Nexus Luxembourg 2026 будує бізнес на стику космосу та drug discovery

У 2026 році головний приз Nexus Luxembourg Startups & Scaleups Awards отримала люксембурзька Exobiosphere – компанія, яку Nexus описує як space biotech platform, що проводить високопродуктивні drug discovery experiments у мікрогравітації. Офіційний матеріал Nexus Luxembourg про переможців 2026.

Це була перемога серед 240+ стартапів і scaleup-компаній, які змагалися у 12 категоріях. Grand Prize передбачає €25 000 грошового призу та понад €100 000 у вигляді преміальних бізнес-сервісів. Серед сервісів – legal, consulting, cloud credits та marketing support. Офіційна сторінка Nexus Luxembourg Awards.

Для deeptech-компанії такий пакет може бути особливо корисним, оскільки розвиток технології потребує не лише фінансування R&D, а і юридичної, комерційної, технологічної та маркетингової інфраструктури.

У випадку Exobiosphere це доповнює вже наявну мережу партнерств з ESA, дослідницькими установами та космічними компаніями.

Але сама перемога цікава не лише як результат конкурсу. Exobiosphere – показовий приклад того, як deeptech-компанія намагається перетворити складну космічну технологію на повторюваний комерційний сервіс.

Що створює Exobiosphere

Ключова технологія компанії – Orbital High-throughput Screener, OHTS.

Це компактна автономна платформа, призначена для автоматизованих біологічних експериментів у мікрогравітації. За даними компанії, система здатна виконувати понад 2 000 автоматизованих експериментів за одну місію. Вона автоматизує роботу з рідинами, поживними середовищами та зразками, що дозволяє проводити дослідження без постійного втручання екіпажу. Офіційний матеріал Exobiosphere про контракт з ESA.

Компанія позиціює OHTS як платформу для високопродуктивного drug discovery та біомедичних досліджень.

Її бізнес-логіка полягає не просто в тому, щоб відправити біологічний експеримент у космос. Мета – використовувати мікрогравітацію для отримання даних, які можуть допомагати в моделюванні захворювань, тестуванні терапевтичних сполук та подальшому пошуку нових препаратів. Офіційний матеріал Exobiosphere про seed round.

Чому тут важлива автоматизація

Космічне середовище саме по собі є обмеженим ресурсом: доступ до орбіти дорогий, а кількість експериментів, які можна провести в рамках однієї місії, обмежена.

Тому можливість OHTS виконувати понад 2 000 експериментів за місію є не просто технічною характеристикою. Вона безпосередньо пов'язана з потенційною економікою платформи. Офіційний матеріал Exobiosphere про ESA.

Компанія також розвиває систему як модульну та придатну для повторного використання. У партнерстві з Voyager Technologies Exobiosphere зазначила, що зразки та витратні матеріали можуть змінюватися між дослідницькими кампаніями без нового розгортання обладнання. Офіційний матеріал Exobiosphere про партнерство з Voyager.

Саме це створює основу для повторюваної моделі: одна платформа може використовуватися для серії дослідницьких кампаній.

Exobiosphere вже тестувала технологію в умовах мікрогравітації

Ще до масштабування орбітальної програми компанія провела параболічну льотну кампанію у США.

Під час 30 парабол Exobiosphere тестувала роботу ключових систем у періоди невагомості тривалістю близько 28 секунд. Компанія повідомила, що стала першою організацією, яка продемонструвала автоматизоване нанолітрове дозування у 384- та 1536-лункові планшети в умовах мікрогравітації. Офіційний матеріал Exobiosphere про parabolic flight.

Для deeptech-компанії це важливий етап: технологія переходить від лабораторної концепції до перевіреної роботи в умовах, для яких вона створена.

ESA замовила у компанії повний дослідницький сервіс

У травні 2026 року Exobiosphere повідомила про контракт із European Space Agency в межах End-to-End Utilisation Service Procurement for Science and Research in Microgravity.

За контрактом компанія має створити, кваліфікувати та експлуатувати автоматизовану біологічну платформу на низькій навколоземній орбіті на борту Haven-1 компанії Vast. Запуск на момент публікації матеріалу був запланований на 2027 рік. Офіційний матеріал Exobiosphere про контракт ESA.

Особливо важливо, що Exobiosphere відповідає не тільки за обладнання.

Компанія має забезпечити повний цикл послуги: від відбору наукових проєктів та кваліфікації hardware до підготовки місії, проведення автоматизованих експериментів на орбіті та передачі наукових даних дослідницьким командам на Землі. Офіційний матеріал Exobiosphere.

Це вже зовсім інша бізнес-модель, ніж продаж окремого обладнання.

Exobiosphere поступово будує end-to-end research service, де клієнту не обов'язково самостійно організовувати космічний експеримент – компанія бере на себе значну частину процесу.

Компанія розширює можливості через партнерства

Ще один напрям – партнерство з Space Cargo Unlimited. Компанії домовилися про спільні космічні місії для high-throughput biotechnology research, використовуючи OHTS на платформі BentoBox. Офіційний матеріал Exobiosphere та Space Cargo Unlimited.

Exobiosphere повідомляє, що OHTS може виконувати тисячі автономних клітинних експериментів за одну місію, а потенційні застосування охоплюють oncology, neurodegeneration та regenerative medicine. Офіційний матеріал Exobiosphere.

У результаті компанія поступово формує не один космічний проєкт, а екосистему партнерів, через яку може збільшувати кількість можливих дослідницьких місій.

OHTS має потенціал і на Землі

Важливий елемент бізнес-моделі Exobiosphere – технологія не обмежується космічним застосуванням.

У грудні 2025 року компанія уклала стратегічну угоду з University of Notre Dame. Університет мав придбати, перевірити та розгорнути наземну версію автоматизованої high-throughput screening system. Платформу планували встановити в середині 2026 року для biomedical research та як наземну тестову базу для майбутніх космічних експериментів. Офіційний матеріал Exobiosphere про Notre Dame.

Це відкриває важливий напрям масштабування: технологічна платформа може використовуватися і в космічних, і в наземних дослідженнях.

Наступний рівень – робота з даними та AI

У лютому 2026 року Exobiosphere та Luxembourg Centre for Systems Biomedicine при University of Luxembourg запустили проєкт Gravity-AI.

Його мета – створення AI predictive models для вивчення нейродегенеративних захворювань у космічних умовах та на Землі. Проєкт поєднує systems biomedicine, in-vitro disease modelling, microgravity research та AI-driven analysis. Офіційний матеріал Exobiosphere про Gravity-AI.

Вартість проєкту становить €1,4 млн. University of Luxembourg відповідає за computational aspects, а Exobiosphere – за генерацію та інтеграцію мікрогравітаційних даних у кінцевий продукт. Проєкт триватиме з травня 2026 року до квітня 2028 року. Офіційний матеріал Exobiosphere.

У результаті модель компанії можна умовно описати так:

обладнання → експерименти → дані → AI-аналіз → нові інструменти для drug discovery.

Це вже потенційно набагато ширша бізнес-модель, ніж просто продаж доступу до космічної лабораторії.

ESA окремо перевіряє комерційний потенціал технології

У квітні 2026 року ESA надала Exobiosphere ще один контракт – на €200 000 у межах Bioengineering in the Space Environment challenge.

Мета дев'ятимісячного дослідження – оцінити технічні та комерційні основи space-based bioengineering services. Компанія мала визначити пріоритетні biomedical use cases, оцінити сумісність системи з космічними платформами та підготувати validated business case і roadmap до майбутньої демонстраційної місії. Офіційний матеріал Exobiosphere про контракт ESA на €200K.

Це особливо важливо для оцінки масштабування.

ESA фактично підтримує не лише технологічну розробку, а й перевірку того, де саме space-enabled bioengineering може створювати комерційну цінність.

Exobiosphere розвиває модель через інституційні програми

У травні 2026 року компанію відібрали до сьомого набору CASSINI Business Accelerator.

Програма передбачає business development coaching, індивідуальний менторинг, доступ до інвесторів, matchmaking та міжнародну бізнес-поїздку. Компанії, які успішно завершують програму, отримують equity-free voucher на €75 000. Офіційний матеріал Exobiosphere про CASSINI.

На момент відбору Exobiosphere також уже мала €1,4 млн Gravity-AI project, €200 000 ESA contract та $1 млн investment win у Meet the Drapers. Офіційний матеріал Exobiosphere про CASSINI.

Це показує, що компанія одночасно розвиває технологічну, наукову та комерційну складові.

Чому Exobiosphere могла бути сильною заявкою для Nexus

Але якщо подивитися на офіційно заявлені характеристики компанії, можна побачити кілька факторів, які роблять її показовим deeptech-кейсом.

1. Складна технологія має конкретне застосування

Exobiosphere не просто створює обладнання для роботи в космосі. OHTS використовується для high-throughput drug discovery та biomedical research. Офіційний матеріал Exobiosphere.

2. Платформа розрахована на повторне використання

OHTS може виконувати понад 2 000 експериментів за місію, а модульна архітектура дозволяє проводити нові кампанії із заміною зразків та витратних матеріалів без повного нового розгортання обладнання. Офіційний матеріал Exobiosphere про Voyager.

3. Технологія має кілька сценаріїв використання

Паралельно з космічними дослідженнями Exobiosphere розвиває наземну версію системи для University of Notre Dame та працює над AI-моделями в межах Gravity-AI. Notre Dame та Gravity-AI.

4. Компанія поступово переходить від hardware до сервісної моделі

Контракт ESA передбачає повний цикл – від відбору дослідницьких проєктів до проведення експериментів і передачі даних клієнтам. Офіційний матеріал Exobiosphere про ESA.

Саме цей аспект є одним із найбільш цікавих з точки зору масштабування.

Чому історія Exobiosphere важлива для інших стартапів

Перемога Exobiosphere на Nexus Luxembourg 2026 показує цікавий сценарій для deeptech-компаній.

Стартап може працювати у вузькій та складній технологічній ніші, але водночас будувати значно ширшу бізнес-модель.

У випадку Exobiosphere ланцюжок виглядає так:

мікрогравітація → автоматизовані експерименти → high-throughput screening → біомедичні дані → AI-аналіз → drug discovery.

Саме ця зв'язка робить кейс компанії показовим: космос тут є не кінцевим продуктом, а середовищем, яке дозволяє створювати нові можливості для біотехнологій.

І це добре відповідає тому, як Nexus формує власну технологічну карту: на перетині AI, SpaceTech, HealthTech та deeptech-рішень виникають продукти, які можуть працювати одразу в кількох секторах економіки. Офіційна сторінка Nexus Luxembourg 2027.