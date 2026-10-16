Сохранить вкус и выстоять в блэк-аутах: как Food Factory строит энергонезависимость и развивает бизнес во время войны

Обеспечить работу крупного пищевого комбината в условиях войны – это ежедневный экзамен на гибкость, быстроту и выносливость. Разрушение распределительных центров, дефицит кадров, рост стоимости энергоносителей – лишь часть вызовов, с которыми сталкивается украинский пищевопром. Об изменении потребительских вкусов, адаптации к военным реалиям, поддержке партнеров в приобретении дизельной генерации и перспективе перехода на солнечную энергию рассказал руководитель Food Factory Евгений Рожко.

Ваше предприятие имеет солидную историю, но в последние годы стали временем масштабных изменений. С чего начался ваш личный путь в руководстве и какие трансформации произошли на заводе?

– История комбината действительно очень богата – первые производственные мощности на этом месте появились еще в 1968 году. За это время предприятие прошло несколько этапов трансформации и сменило не одного руководителя. Я взял управление компанией в конце 2024 года. Нашей главной задачей было кардинально изменить подход – от менеджмента и организации труда до полного обновления производственного парка. Мы приобрели современное европейское оборудование и оптимизировали технологические процессы. Это позволило существенно уменьшить себестоимость продукции и вывести на рынок новые позиции, успешно конкурирующие в своих сегментах.

Вы производите копчено-запеченную продукцию по традиционным технологиям – на натуральной фруктовой треске. Почему важно сохранять этот подход, когда рынок требует ускорения производства?

– В пищевой промышленности есть фундаментальное правило: вкусовые характеристики продуктов, к которым поколениями привыкли украинцы, не должны меняться. К примеру, вкус качественной копченой грудинки люди стремятся ощущать таким же и через 10, и через 30 лет. Да, современные ускоренные технологии позволяют коптить в четыре раза больше продукции за то же время – вместо одной тонны выпускать сразу четыре. Но мы сознательно выбрали другой путь: инновации мы используем для оптимизации себестоимости и автоматизации, а традиционность сохраняем в рецептуре и сырье. Натуральное фруктовое дерево дает именно тот аромат и вкус, за который нас выбирают покупатели.

Бесперебойное питание для мясокомбината – вопрос сохранения продукции и безопасности производства. Как вы решили эту задачу при масштабных отключениях света?

– Для пищевого комбината остановка холодильных камер или термокамер – это катастрофа. Поэтому мы сформировали 100% альтернативную энергонезависимость. Наши производственные мощности нуждаются около 1 МВт электроэнергии, и сегодня мы полностью закрываем эту потребность собственной дизельной генерацией. Конечно, когда цена на горючее выросла, удерживать себестоимость продукции исключительно на дизеле стало сложно и экономически невыгодно. Сейчас мы находимся на этапе разработки и проектирования солнечной генерации. Из-за ограниченной площади крыш и территории мы физически не сможем покрыть все 100% потребности только солнечными панелями, поэтому планируем создать гибридную систему: комбинировать солнечную энергию с сетевой и дизель-генераторами.

Евгений Рожко

Приобретение мегаваттной генерации требует существенных капиталовложений. Привлекали ли вы банковские инструменты или государственные программы?

– Да, и это тот кейс, когда государственные программы поддержки бизнеса сработали идеально. Мы приобрели мощный мегаваттный генератор по государственной программе беспроцентного кредитования через Sense Bank. Все произошло очень оперативно. В тот момент, когда запустилась льготная программа, мы как раз искали оптимальное решение для покупки оборудования и даже планировали подписывать соглашение с другим банком. Однако специалисты Sense Bank сработали гораздо быстрее, предложив более выгодные и удобные условия. Мы оперативно оформили кредит, закрыли вопросы бесперебойного питания и сейчас работаем спокойно, зная, что наше производство защищено.

Кроме блэк-аутов, с какими специфическими вызовами сталкивается пищевая отрасль во время полномасштабного вторжения?

– Один из острейших последних вызовов – это разрушение вражескими обстрелами крупных распределительных центров ведущих торговых сетей. Когда ритейлеры потеряли свои РЦ, вся доставка легла прямо на плечи производителей. Вместо того, чтобы завезти одну большую партию товара на центральный склад сети, мы вынуждены организовывать адресную логистику в каждый отдельный магазин. Это существенно удорожает стоимость транспортировки каждого килограмма продукции и усложняет графики поставки. Второй большой вызов – это кадровый дефицит. Специалистов на рынке становится все меньше. При этом наши объемы растут: по сравнению с прошлым годом, мы на 40% увеличили продажи колбасной группы и на 200% – свежего мяса.

Как вы решаете проблему нехватки специалистов?

– Путь здесь один – брать людей из смежных или даже непрофильных отраслей, у которых есть желание работать и потенциал, и переучить их непосредственно на производстве под наши задачи. В текущей демографической ситуации это единственный жизнеспособный сценарий для индустрии.

Вы давно работаете в отрасли. Как в последние годы изменилась культура потребления мясных продуктов в Украине?

– Украинцы остаются активными потребителями мяса. По данным аналитики, структура потребления в нашей стране остается устойчивой: около 60% рациона составляет птица (как самый доступный белок), около 30% – свинина, а остальные 10% делят говядина, индейка и деликатесы. Но принципиально меняется сама культура питания. Предпочтения молодежи (людей 20–30 лет) существенно отличаются от того, что покупали 20–30 лет назад. Старая «вареная группа» колбас, разработанная еще по советским ГОСТам, постепенно уходит в прошлое – ее потребляют преимущественно люди старшего поколения. Молодежь почти не покупает классические вареные колбасы. Она предпочитает мясные деликатесы (буженина, вяленое и сушеное цельно кусковое мясо, хамон), качественные полуфабрикаты или готовую пищу.

Почему в Украине готовая замороженная пища еще не добилась таких масштабов популярности, как в США или странах Азии?

– У нас другая культура и отношение к пище. Во-первых, замороженные готовые блюда – это скорее об экономии времени («быстрые калории»), а не о здоровом рационе. Во-вторых, украинцы до сих пор ценят домашнюю культуру приготовления и свежесть ингредиентов. По моим прогнозам, в течение следующих десяти лет рынок мясных продуктов в Украине существенно трансформируется. Вареная группа значительно сократится, в то же время будет развиваться сегмент высококачественных сырокопченых и вяленых деликатесов и качественных полуфабрикатов из натурального мяса или фарша.

Какие стратегические задачи стоят перед производителями пищевой продукции в ближайшие годы?

– Формула проста: минимизировать затраты и диверсифицировать продажи. Нельзя складывать все яйца в одну корзину. Важно работать с разными каналами: как с национальным ритейлом, так и с региональными сетями и локальными точками. Именно для этого мы производим широкий ассортимент: мясную продукцию, полуфабрикаты и кондитерские изделия. Что касается экспорта мясной продукции, то сейчас для украинских производителей действуют строгие ограничения и квоты. Например, мы не можем напрямую экспортировать колбасные изделия или мясные полуфабрикаты в ЕС. Однако наиболее интересными для нас остаются рынки с высокой концентрацией украинской диаспоры и схожей культурой потребления – это Молдова, Болгария, Греция.

Несмотря на все эти трудности, поделитесь, пожалуйста, на чем держится ваш оптимизм сегодня?

– Несмотря на войну и сложные условия, мы не просто держимся, а растем. Мы работаем в пределах Киева и Киевской области и фиксируем постоянное увеличение объемов продаж. Это свидетельствует о том, что жизнь идет, столица и регион живут, а потребители доверяют локальному производителю. Наша задача – гарантировать качество, безопасность и вкус при любых обстоятельствах.