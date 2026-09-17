«Энергонезависимость – наш ответ на вызовы»: история ветерана Александра Чалапчия, развивающего возобновляемую энергетику

В 2018 году ветеран АТО Александр Чалапчий решил построить свою первую солнечную электростанцию. Это была как попытка собственного бизнеса, так и более амбициозная история, заключавшаяся в стремлении доказать, что ветераны по возвращении с фронта способны создавать успешные предприятия, новые рабочие места и строить зеленую генерацию Украины. Не получив тогда банковского кредита для стартапа, Александр рискнул и вместе с бизнес-партнером реализовал проект.

За эти годы вера в дело трансформировалась в устойчивый бизнес. Сегодня наш герой выходит на новый уровень и привлекает кредит от Sense Bank на строительство новой высокотехнологичной СЭС в Кировоградской области с современными системами накопления энергии. Александр Чалапчий рассказал спецпроекту «Источник энергии» о пути от первого объекта к миллионным инвестициям, эволюции технологий и роли ветеранов в развитии тех или иных сфер предпринимательства.

Александр, расскажите, как вы познакомились со своим бизнес-партнером Юрием Кушниром и как возникла идея построить первую солнечную электростанцию?

– Мы познакомились с Юрием еще в 2014 году в Центральном военном госпитале в Киеве, где я находился, а его жена в это время там волонтерила. Юрий часто приходил вместе с ней. С тех пор мы постоянно поддерживали связь и подружились.

Идея СЭС появилась чуть позже. Я подготовил земельный участок, оформил документы и технические условия, но первые потенциальные инвесторы в момент отказались от проекта. Я позвонил Юрию рассказать о ситуации, а оказалось, что он только что вернулся из Канады, где изучал именно тему возобновляемой энергетики. Мы быстро обсудили все детали, прислали документы – и уже в конце августа 2018 начали строительство нашей первой станции.

Почему вы вообще решили избрать направление возобновляемой энергетики?

– Еще когда я занимался производством топливных брикетов, четко отдавал себе отчет: классические виды топлива ограничены, а энергетическая зависимость делает страну уязвимой. Мне хотелось найти устойчивое и альтернативное решение.

Когда появилась возможность купить оборудование и оформить участок под СЭС, это стало настоящим вызовом. Было немало бюрократических и организационных сложностей, но нам удалось привлечь партнерские средства Юрия и его коллег. Мы построили первую станцию за полгода, чтобы успеть запустить ее до изменения регуляторных условий.

Как, по вашим наблюдениям изменялось отношение к ветеранскому бизнесу и зеленой энергетике за эти годы?

– Отрасль прошла несколько сложных этапов развития. В начале, в частности, в 2018 году, когда я начинал, были очень благоприятные условия, затем рынок столкнулся с задержками выплат, ограничениями генерации и неопределенностью. Многие инвесторы тогда стали сомневаться в перспективности рынка.

Однако полномасштабная война расставила все на свои места. Все вспомнили о важности децентрализованной генерации. Стало очевидно, что зеленая энергетика – это не только бизнес, но и элемент национальной безопасности.

Почему для строительства новой СЭС в 2026 году вы решили привлечь банковское кредитование?

– Это был наш начальный стратегический план. В 2018–2019 годах, когда мы только начинали и не имели реализованных объектов в портфеле, получить банковское финансирование для стартапа было практически невозможно – банки опасались рисков. Тогда Юрий подставил плечо и привлек частный капитал.

Мы договорились: строим первую станцию, она доказывает свою жизнеспособность, а для расширения уже привлекаем банковский ресурс. Кроме того, рынок меняется. До конца 2029 года действует «зеленый тариф», а дальше энергетическая система потребует от нас совсем другой гибкости. Просто производить электроэнергию днем будет недостаточно – ее потребуется уметь хранить. Поэтому для нового проекта с установками сбережения энергии (УЗЭ) мы уже искали надежного финансового партнера.

Как происходило сотрудничество с Sense Bank и куда будут направлены средства?

– Признаюсь, мы обращались в несколько банков, но некоторые отказывали, а некоторые предлагали недостаточные лимиты из-за высокой оценки военных рисков. Команда Sense Bank сама вышла с нами на связь в тот момент, когда мы искали решения.

Сотрудничество прошло максимально профессионально и системно. Нам последовательно объясняли каждый шаг, помогали с документами и сопутствовали соглашению. Благодаря привлеченному финансированию мы строим новую СЭС, оснащенную современными накопителями энергии.

Чем будет принципиально отличаться новая станция от той, которую вы построили в 2018 году?

– Первая станция по своей технологической структуре классическая: панель, инвертор, трансформатор и передача в сеть. Новый проект – это уже совсем другой уровень технологий. Здесь будут работать высокоэффективные солнечные панели, умные инверторы, установки сохранения энергии и специализированное программное обеспечение. Система будет автоматически управлять накоплением и выдачей тока в сеть именно тогда, когда это наиболее нужно энергосистеме. Из-за сложности настроек мы даже привлекаем специализированную подрядную бригаду для пусконаладочных работ.

Как наличие накопителей изменяет экономическую модель станции?

– Днем цена электроэнергии на рынке обычно самая низкая из-за высокого уровня генерации. А вот утром и вечером, когда растет потребление – люди возвращаются домой, включают бытовую технику, заряжают электромобили – стоимость киловатт существенно возрастает. Накопители позволяют аккумулировать дневную энергию и продавать ее в сеть во время вечерних и утренних пиков по более высокой цене. Несмотря на то, что аккумуляторы имеют определенный ресурс циклов зарядки-разрядки и дорогостоящи, в текущих рыночных условиях такая бизнес-модель полностью оправдывает себя и обеспечивает высокую окупаемость.

Александр Чалапчий

Каковы ваши дальнейшие планы развития проекта?

– После строительства новой станции мы планируем провести реконструкцию нашего первого объекта: добавить туда установки сохранения энергии и модернизировать оборудование. Кроме того, мы смотрим в сторону создания индустриальных парков и дальнейшей децентрализации поколения.

Будет ли альтернативная энергетика оставаться привлекательной для украинцев после окончания войны?

– Сто процентов. Война показала, что централизованная энергетика уязвима, а автономность – это основа выживания для бизнеса и общин. Даже после окончания боевых действий спрос на электроэнергию будет только расти из-за развития промышленности и увеличения количества электротранспорта. Альтернативные источники – солнце, ветер, биометан – дают нам энергетическую независимость. Это единственный правильный путь для страны, и этот рынок будет только расти.

Что бы вы посоветовали ветеранам, стремящимся начать собственное дело в энергетике?

– Я давно мечтал о создании энергетических кооперативов для ветеранов. Самостоятельно построить СЭС или другой объект может быть сложно из-за отсутствия первоначального капитала. Но когда ветераны объединяют свои ресурсы и льготы в один общий проект в несколько мегаватт, каждый получает собственную долю и прозрачный доход. Главное – искать единомышленников, объединять усилия с профессиональными партнерами и не бояться брать на себя ответственность.