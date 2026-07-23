«Автономность – это наш воздух»: история Алексея Гончарова, развивающего энергонезависимый бизнес

Мы начали наш спецпроект "Источник энергии" разговором с масштабным игроком рынка возобновляемой энергетики, чтобы определить глобальные тренды и стратегические решения для страны. Но настоящая устойчивость строится не только большими мощностями, но и тысячами локальных решений малого бизнеса, ежедневно работающего, чтобы не просто выстоять во время войны, но и вдохновлять и дарить радость другим.

Эта история – о невероятной несокрушимости, вере в будущее и собственную автономию. Соучредитель смарт-ресторана «Завертай» Алексей Гончаров трижды начинал свое дело с нуля. Пережив вынужденные переезды из-за войны, вызовы прифронтовой зоны и блекауты, он смог превратить свое заведение в деоккупированной Буче в полностью энергонезависимое пространство. О том, как солнечные панели становятся «воздухом» для ресторанного дела, почему гранты от международных партнеров и помощь от государства – это реальный шанс выплыть и почему малый бизнес является нашей первой линией экономической обороны – читайте в интервью с Алексеем Гончаровым.

Алексей, вы несколько раз восстанавливали бизнес на новом месте – сначала после 2014, затем после 2022-го. Что дает вам силы начинать снова, когда все приходится строить с нуля?

– Знаете, просто нет другого варианта и другого выхода. Есть такая хорошая пословица: «Если сдадимся, легче не станет». Поэтому действует некий внутренний жизненный зов, вера в победу и желание просто делать свое дело. Главное – приносить людям реальную пользу. Мой путь в предпринимательстве начался еще задолго до 2014 года в Луганской области. Мои родители занимались бизнесом, я им помогал, а затем основал собственное дело. Для меня бизнес это чистое творчество, когда ты создаешь продукт или услугу и видишь, что они нужны. Эта энергетика признательности и заряжает действие.

Когда в 2014 году мы вынуждены были выехать из Стаханова, то переместились на деоккупированную часть Луганщины, в городок Горный. Там открыли минипекарню, потому что людям не хватало настоящего, горячего, душистого хлеба. Затем расширились до кафе и кондитерской. Я помню очереди с шести утра. Ты ложился в одиннадцать вечера, просыпался в половине третьего ночи – едва живой, всю ночь – эти закваски и опары. Вокруг обстрелы, прифронтовая зона, постоянное отсутствие то света, то воды. Был максимально изнурен, но когда видел, как человек с удовольствием ломает твой горячий батон, вся усталость мгновенно проходила. Ты понимал, что делаешь большое дело. Это вдохновляло двигаться дальше.

Буча – город с собственной тяжелой историей. Почему вы открыли свое заведение именно здесь?

– Когда летом 2022 года мы оказались в деоккупированной Буче, город только начинал приходить в себя. Многие друзья звали в более безопасные регионы, спрашивали, зачем нам эти сложности. Но я убежден: каждый должен быть на своем месте и помогать там, где это больше всего нужно. Мы никогда не искали легкие пути или легкие деньги. Хотя терять все под ноль – активы, дом, отлаженные процессы – это психологически очень тяжело.

В Буче мы решили не восстанавливать большую пекарню, потому что для этого потребовались огромные площади и гигантские мощности электроэнергии, которых у нас тогда не было. Решили остаться в индустрии гостеприимства, но начать с меньшего – так родился концепт смарт-ресторана «Завертай». Мы придумали уникальный продукт, а не пошли по проторенной тропе. Нам нравится удивлять людей.

И здесь произошла удивительная вещь с командой. Когда мы начали работать, я обзвонил наших девушек, которые из-за войны войны разъехались по всему миру – кто-то был в Словакии, кто-то в Словении, кто-то в других регионах Украины. И они начали возвращаться, говорили: «У шефа снова какая-то безумная идея, мы нужны». Нас объединило общее горе и одинаковые испытания. Более того, к нашему костяку интуитивно начали притягиваться люди с похожим жизненным опытом из Мариуполя, Бахмута, Николаева. Мы объединены одной энергетикой, понимаем друг друга с полслова и крепко держимся вместе.

Заведение питания – это бизнес, который очень зависит от стабильности: снабжение, оборудование, электричество. Какие вызовы для «Завертай» самые болезненные сейчас?

– Самый острый вызов – это, безусловно, полная зависимость от энергоснабжения. Пищевая промышленность и общепит не могут существовать без света. Это температурные режимы, холодильники, печи, технологические процессы. Когда мы только начинали в Буче осенью 2022 года, собственными силами мы не выплыли бы. Нам помогла консолидация государства, бизнеса и иностранных доноров. Сработал наш авторитет, который мы заработали еще на Донбассе, когда пекли хлеб для гражданских и военных в Горном на генераторах, пока нас не вывезли последним эшелоном под обстрелами. Международные партнеры поверили в нас, выделили гранты на создание рабочих мест и восстановление инфраструктуры. Но даже при наличии финансирования, стабильная работа оборудования и хранение продуктов во время кризисов оставались головной болью.

Технология соответствия, которой вы готовите, требует стабильного энергоснабжения. Как блекауты и отключение света влияют на работу заведения – и как вы справляетесь с этим?

– Технология су-вид предполагает длительное приготовление блюд на низких температурах. Наименьшее колебание или отключение электричества – и весь процесс останавливается. Во время первого крупного блэкаута это была катастрофа. Полная неопределенность: холодильники и морозильники забиты, а один выключенный холодильник – это по меньшей мере 50 тысяч гривен чистого ущерба из-за испорченных продуктов. Рыба, мясо, зелень – все под угрозой. Мы извивались как могли. Покупали портативные зарядные станции, инверторы, играли с удлинителями. Топливо для генераторов стоило столько, что себестоимость уходила в космос. Дошло до того, что в какой-то момент наш электромобиль становился гигантским пауэрбанком для заведения. Мы постоянно считали и экономили каждый ватт, но вместе с тем включали вывеску и освещение, чтобы люди с дороги видели: мы живы, мы работаем. Люди заходили с круглыми глазами: «У вас есть свет и интернет? Вы еще готовите и кофе варите?». Мы отвечали: «Готовим и варим!». Это был безумный квест на выживание.

Для заведения быстрого питания электроэнергия – это практически кровообращение бизнеса. Вы думали об установке солнечных панелей или других решений возобновляемой энергетики, чтобы не зависеть от сети?

– Я об этом мечтал еще на Донбассе. Тарифы на электроэнергию для предприятий всегда были высокими, и автономность была бы спасением. Но тогда это стоило каких-то космических, неподъемных денег. Когда мы увидели целевую грантовую программу от Фонда развития предпринимательства (ФРП) Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ), разработанную именно для построения систем энергонезависимости бизнеса, я понял: это наш шанс. Я буквально молился над этой заявкой, мы быстро все прописали и подали. Нам согласовали проект на 425 тысяч гривен для установки собственной солнечной станции. Это был именно тот источник энергии, в котором мы нуждались.

Собственная «зеленая» генерация – солнечные панели, аккумулятор – как изменило вашу работу и вашу уверенность в завтрашнем дне?

– Мы установили 20-киловаттную солнечную станцию с панелями и аккумуляторами накопления энергии. Сначала, конечно, предстали перед трудностями: подрядчики оказались не совсем квалифицированными, система работала не так, как ожидалось – батареи не заряжались, то энергии не хватало. Тогда мы с моим коллегой Виталием решили погрузиться в это с головой. У нас теперь каждый украинец во время войны немного электрик. Мы разобрались в настройках приложений, я сам лазил по крыше, переключал эти кабели и стринг-инверторы. Теперь точно знаю: если хотя бы одна панель попадает в тень, производительность всей системы падает. Мы перенастроили и перераспределили панели по зонам, научились их правильно мыть, заменили слабые аккумуляторы тем, что нужно.

И вот с июня прошлого года мы провели эксперимент: в солнечные дни мы полностью отключаем центральную электросеть. Смарт-ресторан "Завертай" стал абсолютно автономным! Мы верно рассчитываем потребление, знаем график солнца. Более того, в пиковые солнечные часы мы сбрасываем излишки энергии в наш электромобиль – то есть солнце бесплатно заряжает еще и наш логистический транспорт. Для нас ВИЭ – это вопрос выживания бизнеса и гарантия бесперебойной работы. Автономность – наш воздух.

Открывая «Завертай», вы обращались в международные организации за грантовой поддержкой. Используете ли государственные программы и кредиты для малого бизнеса на внедрение энергоэффективных решений? Если нет, то готовы ли попробовать?

– У нас есть огромный опыт работы с международными программами еще с 2015 года. Начинали в Луганской области с проектов от ООН, USAID, Международной организации по миграции, Датского совета по делам беженцев. Тогда информации было мало, многие аппликационные формы были исключительно на английском. Коллеги по цеху смотрели на нас как на сумасшедших, говорили, что это какая-нибудь финансовая пирамида или обман, что потом придут и все заберут. Но мы рисковали, участвовали в ваучерных программах, получали компенсации на зарплаты для новых рабочих мест.

Доверие появилось тогда, когда последовали первые результаты. Так, из 10 написанных грантов выстреливают два или три. У каждого донора свои строгие правила. Но мы с пониманием к этому относились. Сейчас благодаря «Дія» и государственным программам все стало значительно проще и прозрачнее. Что касается кредитов – это отличный инструмент, и мы ими тоже пользуемся, но исключительно тогда, когда бизнес уже работает и генерирует прибыль, с которой можно покрывать проценты. А на этапе старта или восстановления после разрушений альтернативная энергетика, профинансированная грантом, – это единственный путь не утонуть.

У вас есть планы масштабироваться через франчайзинг? Если смотреть на это с точки зрения энергетики, станет ли энергичная автономность частью «стандарта» вашей сети в будущем?

– Однозначно да. Мы недавно общались с представителями правительств Германии и Норвегии, которые приезжали в наше заведение с мониторинговой миссией. И я предложил им совершенно новый формат взаимодействия. Обычно доноры хотят давать средства под уже понятные, проверенные объекты, которые будут точно работать.

Я сказал партнерам: «Давайте объединим усилия. Я готов продавать и масштабировать франшизу "Завертай" для молодых предпринимателей или переселенцев. Давайте гранты на энергонезависимость им, а не мне. Я же со своей стороны обеспечу их полностью готовой, проверенной бизнес-моделью, технологическими картами, маркетингом и, самое главное, просчитанным стандартом энергоэффективности». Каждый новый ресторан нашей сети должен открываться автономным, с солнечной генерацией и накопителями. Это готовая экосистема бизнеса, устойчивая к любым кризисам.

Что бы вы сказали другим предпринимателям, которые боятся открывать бизнес в условиях войны и нестабильного энергоснабжения?

– Главное – не бояться и не сдаваться. Сложности, страхи и форс-мажоры будут 100%, но движение – это жизнь. Малый и средний бизнес – кровообращение нашей экономики. Это наша линия обороны. Мы должны создавать рабочие места, предоставлять услуги, выпускать качественный продукт и платить налоги государству. Каждый делает то, что умеет.

Сегодня мы активно делимся опытом: проводим мастер-классы, сотрудничаем с профтехучилищами. Я всегда говорю молодежи: «Приходите, пробуйте себя. Хочешь начать с мытья посуды – начинай, но если у тебя есть амбиция вырасти в предпринимателя и открыть такой же энергонезависимый ресторан, я лично тебе в этом помогу».

Возможности всегда есть, их просто надо находить и брать. У нас нет иного пути. Нам пришлось жить и бороться в сложные времена, но мы должны четко знать, куда идем – в современную, технологическую и энергоэффективную Украину.