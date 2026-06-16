«Развитие распределенной генерации – это стратегический национальный проект», – Дмитрий Софронов, совладелец «Тескон»

Через несколько лет Украина и страны ЕС будут иметь общий энергорынок. Это означает, что отечественное возобновляемое поколение получит прямой выход на европейских потребителей, а спрос на него будет только расти. Распределенная солнечная энергетика, накопители, зеленый экспорт – это то, что еще несколько лет назад казалось нишевой темой, а сегодня превращается в одно из ключевых направлений развития страны.

В спецпроекте «Источник энергии», который мы реализуем при поддержке Sense Bank, говорим с теми, кто строит этот рынок изнутри. Наш первый собеседник – Дмитрий Софронов, совладелец группы компаний «Тескон», которая более 10 лет строит промышленные солнечные электростанции в Украине. О том, как изменилась отрасль во время войны, почему 2025 стал переломным для накопителей энергии и что стоит за цифрой «15–18% годовых» – в нашем интервью.

Дмитрий, "Тескон" уже более 10 лет на рынке промышленной энергетики. Расскажите, с чего начинался ваш путь в этой сфере?

– В солнечную энергетику мы пришли из строительства. Первоначально компания занималась возведением зданий и сооружений с металлическим каркасом по технологии ЛСТК. Мы быстро поняли, что эта технология активно применяется при строительстве солнечных электростанций. Тогда рынок только формировался, и мы стали одним из основных проектировщиков, поставщиков и монтажников опорных систем для СЭС.

Постепенно перешли в полный цикл строительства СЭС – генерального подряда. Сегодня мы реализуем проекты «под ключ»: от девелопмента земельного участка до поставки оборудования, строительства и при необходимости дальнейшего управления объектом в интересах инвестора. Представлял ли я тогда, каким станет бизнес? Наверное, нет. Но каждый шаг был логичным продолжением предыдущего.

Как за эти 10 лет изменился рынок? И дало ли полномасштабное вторжение определенный толчок для развития отрасли?

– Рынок прошел несколько очень разных фаз. До 2020 года он активно рос на основе зеленого тарифа – одного из самых высоких в Европе на тот момент. В Украину заходили международные и мощные местные инвесторы, строились крупные проекты. В 2018-2019 годах суммарный объем строительства измерялся уже гигаваттами. Потом регулирование зеленого тарифа изменилось – и рынок существенно просел.

С началом полномасштабного вторжения в 2022 он остановился полностью. Не было ни клиентов, ни конкурентов, ни самого рынка. Мы приняли решение оставаться в отрасли и продолжать развитие. 2022-2023 годы были периодом небольших, единичных проектов, которые приходилось самим инициировать, искать инвесторов, убеждать их в перспективности вложений.

Зато за последние несколько лет рынок восстановился и растет очень быстро. Увеличивается и количество проектов и их объем. Появились настройки хранения энергии как ключевой элемент. Развитие распределенной генерации на основе альтернативных источников энергии стало, я бы сказал, национальным стратегическим проектом, в котором участвуют и банки, и инвесторы, и девелоперы, и государство.

В 2025 году вы впервые начали интегрировать установки хранения энергии в солнечные станции. Что изменилось на рынке, что сделало этот шаг возможным именно тогда?

– Мы ожидали этого и ежегодно перечисляли финансовые модели. Идея очевидна: солнечная электростанция логически должна работать с накопителем, сглаживающим неравномерность генерации. Но к 2025 году установление УСЭ ухудшало окупаемость проектов, а не улучшало.

В 2025 году совпали три фактора. Во-первых, цена накопителей достигла исторического минимума – она снижалась каждый год, и именно в прошлом году стала самой низкой. Во-вторых, мы впервые увидели существенное падение цены на электроэнергию днем в летний сезон – в часы максимальной генерации. Это произошло из-за сочетания нескольких причин: активное строительство солнечной генерации предприятиями снижало дневной спрос, а разрушение тепловых электростанций, позволявших маневрировать, и замещение этих мощностей атомной генерацией изменило баланс в энергосистеме. Возникла ситуация, когда сохранять энергию днем и продавать ее вечером по более высокой цене стало выгодно. В-третьих, законодательно в Украине разрешили так называемый двойной арбитраж – собственник УСЭ получил возможность не только накапливать энергию собственного поколения СЭС, но и покупать дешевую электроэнергию с рынка и продавать ее в пиковые часы. Это дало проектам дополнительную доходность. Из-за этих трех факторов установка накопителя на СЭС стало не просто выгодным, но и с нашей точки зрения - необходимым шагом.

Где будет "Тескон" через 5 лет, не знаю точно. Но уверен, что мы будем развиваться вместе с рынком, стараясь идти на шаг впереди. Мы хотим развивать более масштабные и инновационные проекты. Дмитрий Софронов совладелец группы компаний «Тескон»

По вашим словам, доходность бизнеса составляет 15–18% годовых. Для обычного инвестора это звучит привлекательно, но подозрительно. Откуда эта цифра и что может пойти не так ли?

– 15–18% годовых – это окупаемость за 5–6 лет. Это не безумная доходность. Это показатель нормального, качественного бизнес-проекта. Но мы должны понимать, в каких условиях эти проекты реализуются и с какими рисками.

Почему эти проекты привлекательны? Потому что спрос на электроэнергию в долгосрочной перспективе будет только расти, и цена на нее – тоже. Раньше частные инвесторы с небольшим капиталом никогда не имели доступа к энергетике. Это был рынок больших компаний. Сейчас энергетическая революция открывает эту ветвь для частных денег. Кроме того, для инвестора солнечная энергетика – бизнес чрезвычайно пассивен, он не нуждается в глубоком управлении и практически не зависит от человеческого фактора.

Но риски есть. Реализация проекта требует до года и технически сложна – ошибки стоят дорого. Есть рыночный риск: через 5–6 лет многое может измениться. Есть военные риски – мы их уменьшаем из-за географии размещения и децентрализованного формата, но полностью исключить нельзя. Это настоящие инвестиции с настоящими рисками и настоящей доходностью. Чудес здесь нет, но есть перспективная отрасль, которая эту доходность обосновывает.

Вы строите объекты преимущественно на западе Украины – Львовская, Черновицкая область, Закарпатье. Это стратегический выбор или реалия войны?

– Оба фактора. До 2022 года при выборе локации мы ориентировались прежде всего на уровень инсоляции – и большинство проектов строились бы на юге Украины. Теперь логика другая.

Первое – соображения безопасности. Даже если объекты распределенной генерации пока не являются приоритетными целями врага, инвесторы разумно выбирают локации дальше линии фронта. Второе – релокация промышленности и населения западнее увеличивает там спрос на электроэнергию. Третье – энергосети в западных регионах меньше пострадали от атак и там лучше развиты. Четвертое – перспективы экспорта: синхронизация с европейскими энергорынками открывает возможности, географически более близкие именно для запада страны.

При этом мы понимаем, что больше всего нуждаются в развитии распределенной генерации сейчас Харьковская, Днепропетровская область, Киевский регион. Но для привлечения туда частных инвестиций государство должно было ввести дополнительные стимулы и механизмы снижения риска. Подобные инициативы уже появляются – и это правильное направление.

Sense Bank финансирует проекты по энергонезависимости, и ваш бизнес – как раз в этой точке пересечения. Какую роль играет банковское финансирование в развитии возобновляемой энергетики?

– Рынок сейчас развивается преимущественно на средства частного украинского капитала. Крупные международные институциональные инвесторы пока сдержанны – не хватает механизмов снижения риска, так называемого де-рискинга. Соответственно, любые программы поддержки и стимулирования инвестиций имеют колоссальное значение.

Частные инвесторы – активные люди. Перед вкладыванием они изучают все доступные возможности и привлекают все механизмы, которые могут найти. Мы работаем с программой «5–7–9» и кредитованием проектов альтернативной энергетики совместно с Sense Bank – и мы видим, как эта программа становится мощным катализатором для привлечения инвестиций в отрасль.

Да, риск в конечном итоге берет на себя частный инвестор. Но возможность снизить этот риск хотя бы отчасти, улучшить ожидаемые показатели проекта – критически важно. Эти инструменты работают и очень нужны на рынке.

Вы создаете энергетический кооператив для меньших инвесторов с чеком от 50 000 долларов. Это новая модель для Украины. Как вы к ней пришли?

– Это скорее эксперимент, чем основное направление развития. Годами наши потенциальные инвесторы, друзья, знакомые спрашивали: как войти в бизнес с меньшим чеком? Мы долго сдерживались, потому что не имели адекватного механизма оформления. Собрать незнакомых между собой людей как совладельцев ООО означает сразу заложить проблему: любое дальнейшее решение потребует их общего согласия, а это не работает.

Когда мы изучили механизм кооператива, который уже показал себя на рынке доходной недвижимости, мы увидели решение. Большинство участников являются ассоциированными членами – пайщиками – и не участвуют в управлении. Полные члены, инициаторы проекта, несут ответственность за работу бизнеса. Это снимает проблему коллективного принятия решений и позволяет привлекать более мелкие инвестиции.

Мы сейчас реализуем первые пилотные проекты в таком формате. Каких-либо ошибок на старте не избежим – это неизбежно для любого первого опыта. Но механизм, на мой взгляд, имеет потенциал. Он не станет основой для масштабного привлечения капитала в отрасль, однако может открыть доступ к энергетике для тех, кто имеет желание и небольшой капитал, но нет возможности зайти самостоятельно.

Куда движется рынок промышленной солнечной энергетики в Украине – и где вы видите "Тескон" через 5 лет?

– Мы очень оптимистично смотрим на ближайшее будущее. Энергетика Украины не будет и не должна быть такой, какой она была раньше. Она должна стать устойчивой, децентрализованной, зеленой. Это мировой тренд, и Украина сейчас – один из его лидеров, возможно не совсем по собственному желанию, а по необходимости, но это факт.

После войны нас ожидает мощный экономический рост – и энергетика должна расти вместе с ним, не на проценты, а в разы. Электротранспорт, вычислительные мощности, промышленность – все это потребует больших объемов электроэнергии. К тому же мы являемся частью европейского энергосообщества, и у нас есть значительный потенциал экспорта зеленой энергии в ЕС – строить такие мощности в Европе гораздо дороже, чем в Украине.

Где будет "Тескон" через 5 лет, не знаю точно. Но уверен, что мы будем развиваться вместе с рынком, стараясь идти на шаг впереди. Мы хотим развивать более масштабные и инновационные проекты.

Кроме того, «Тескон» уже не только девелоперско-строительная, но и энергетическая компания: с 2019 года у нас работает собственная СЭС Николаевской области, сейчас мы закончили строительство еще двух собственных станций во Львовской области. Это направление – собственные генерирующие мощности – мы хотим развивать дальше. Гибридные форматы – ветровая и солнечная энергетика плюс накопители в комплексе – вот где будущее отрасли. И мы хотим быть его частью.