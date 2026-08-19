«Не бойтесь делать то, что на первый взгляд кажется недостижимым», – Владимир Мацелюх, Новояворовский городской голова

В новом материале спецпроекта «Источник энергии» рассматриваем тему энергоэффективности с позиции городов, а не бизнесов. Опытом трансформации жилищного фонда поделился Новояворовский городской голова Владимир Мацелюх из Львовской области. По словам нашего собеседника, Новояворовск стал первым городом в Украине, где 100% многоэтажек перешли в ОСМД. Благодаря комплексной термомодернизации жилищного фонда жильцам удалось сократить платежи за отопление вдвое. О том, как община смогла привлечь банковское финансирование, убедить людей в целесообразности подобных шагов и подготовить город к зимним вызовам – в интервью.

Что стало решающим толчком, заставившим городской совет сделать ставку именно на масштабную термомодернизацию жилищного фонда?

– Новояворовск – один из самых молодых городов Украины, нам всего 61 год. Однако наш жилищный фонд уже совсем не выглядит новым. При этом 90% домов имеют центральное отопление. Мы четко отдавали себе отчет: дальше так существовать городское хозяйство может, но толку и эффективности от этого будет очень мало. Еще почти 10 лет назад мы решили начать процесс термомодернизации. Было две ключевые цели. Первая и главная – экономия энергоресурсов, чтобы помочь людям снизить платежки. Вторая – публичный эффект, то есть эстетика. Когда из старого, ободранного дома 1970-х или 1980-х годов ты делаешь новый, меняешь окна, парапеты, входные двери и систему отопления внутри – это дает огромный плюс всему городу.

Какой реальный эффект от внедрения проекта ощутили люди в своих квартирах и счетах за коммуналку?

– Эффект – наглядный, в прямом смысле. Новояворовск изначально строился как типичный город, здесь нет очень разноплановой застройки, дома в большинстве одинаковы. И вот когда два брата или два кумовья живут в соседних аналогичных домах, имеют трехкомнатные квартиры по 70 квадратных метров, но одному приходит счет за отопление 4 тысячи гривен, а другому – 2 тысячи, то никаких дополнительных аргументов уже не нужно. Экономия вдвое – реальный факт.

Насколько такие технологические шаги, как утепление фасадов и модернизация внутренних сетей, повышают устойчивость города к потенциальным блекаутам или температурным колебаниям зимой?

– Будем честны: если нет света, сама по себе термомодернизация его не заменит. Но если в дома перестает поступать тепло, утепленные дома охлаждаются намного, гораздо медленнее. Слава Богу, у нас не было случаев, когда город оставался без отопления на несколько суток. Бывают только точечные технические проблемы ТЭЦ или порывы. Но мы видим реакцию жильцов: извините, люди в неутепленных домах начинают «кипешивать» значительно быстрее тех, кто живет в утепленном жилье. Это, пожалуй, самый лучший и правдивый показатель комфорта.

Владимир Мацелюх

Масштабная термомодернизация нуждается в сложном финансовом механизме. Как на практике выстраивалась синергия между городским советом, Фондом энергоэффективности и Sense Bank?

– В Украине до сих пор существует стереотип, что кредит – это каббала и «завтра не за что будет хлеба купить». Конечно, если у тебя есть средства на старый «Фольксваген», но берешь в кредит новый «Мерседес» при минимальной зарплате, то так и будет. Но все успешные города Украины и мира живут и развиваются по кредитам. Для меня показателем в кредитной истории всегда является Львов или Тернополь.

Для того чтобы банк дал кредит коммунальному предприятию или ОСМД, это предприятие нужно довести до надлежащего уровня. Когда я стал городским головой, то задался целью сломать стереотип о коммунальных хозяйствах, в которых работают вечно пьяные мужчины на держащейся на ниточке технике. Сейчас у нас коммунальные предприятия работают на совершенно ином уровне: Новояворовский водоканал за 5–6 миллионов установил 200 кВт солнечных панелей, и днем современные очистные сооружения берут нуль из сети. «Новояворовскжилье» имеет новые мусоровозы и тракторы – и все это привлечены кредитные средства.

Но труднее всего было убедить людей. Когда мы общаемся с жителями, стараемся не употреблять слово «кредит», а говорим «заем» – это звучит для них психологически лайтовее, потому что занимать люди привыкли. На самом деле пожилые люди, пенсионеры, наиболее переживающие и звонящие со страхом «не заберут ли квартиру», платят по этим займам самыми первыми и дисциплинированнее. А потом, видя реальную экономию на пенсионных платежках, первыми благодарят.

Для многих общин привлечение банковского финансирования для ОСМД до сих пор кажется сложным и рискованным. Почему вы выбрали именно Sense Bank как финансового партнера для этого проекта?

– Sense Bank – это банк, который поверил в нас и отважился пойти в эту историю. Мне кажется, это было непростое решение для руководства банка – прокредитовать коммунальную сферу и жилые дома, где в первую очередь возникает вопрос возврата средств. Но они поверили в общину, поверили в людей, пошли навстречу, и благодаря этому доверию мы реализовали масштабный проект по термомодернизации жилых домов. Все процессы были максимально оперативны и комфортны.

Как Новояворовскому городскому совету удалось мотивировать ОСМД внести свой вклад и убедить людей в том, что энергоэффективность – это их инвестиция в будущее?

– Новояворовск в свое время стал первым городом в Украине, переведшим 100% жилищного фонда в ОСМД. Просто прийти и сказать «идите в ОСМД, потому что это хорошие вещи» – не работает. Мы разработали городскую программу поддержки «95 на 5»: любую проблему дома мы решаем на условиях, где 95% платит городской совет, а 5% – ОСМД.

Кроме того, мы не оставляем председателей ОСМД один на один с бюрократией. Моя заместительница Галина Джулай, непосредственно отвечающая за это направление, сама в прошлом возглавляла ОСМД и управляющую компанию во Львове. Она лично бывает на каждом собрании жителей. Мы готовим для них все документы, распечатываем протоколы – им остается только расписаться. Если нужно, мы буквально за руку ведем их к регистратору и полностью сопровождаем. Люди чувствуют эту поддержку – как материальную, так и документальную.

Каково общее видение энергетической трансформации Новояворовской общины на ближайшие годы?

– Моя главная мечта как городского головы – это полная термомодернизация Новояворовска, квартал за кварталом. Кстати, у нас уже сейчас самый высокий процент термомодернизированных домов в Украине относительно общего количества жилого фонда.

Мы хотим идти дальше, но всегда должен быть разумный баланс. Организационно готовы завтра зайти в модернизацию еще 20–30 домов. Однако это требует и финансового ресурса от городского совета для компенсации процентов – например, в этом году мы отдаем около 7–8 миллионов гривен. Мы не можем сокращать социальные расходы, поэтому действуем взвешенно и оцениваем свои возможности каждый следующий год.

Что бы вы посоветовали своим коллегам, руководителям других сомневающихся общин, стоит ли входить в сотрудничество с банками и браться за такие проекты?

– В свое время Папа Римский Иоанн Павел II имел фундаментальную проповедь вокруг слов: «Не бойтесь». Потому и я своим коллегам говорю: не бойтесь. Не бойтесь делать что-нибудь новое, не бойтесь начинать проекты, которые на первый взгляд кажутся недостижимыми, не бойтесь искать партнерства с банками. А главное – не бойтесь разговаривать со своими жителями. Если бы мы не шли в прямой диалог с людьми, мы не термомодернизировали бы ни одного дома. Общайтесь, объясняйте – и все обязательно удастся.