"Не бійтеся робити те, що на перший погляд здається недосяжним", – Володимир Мацелюх, Новояворівський міський голова

В новому матеріалі спецпроєкту "Джерело енергії" розглядаємо тему енергоефективності з позиції міст, а не бізнесів. Досвідом трансформації житлового фонду поділився Новояворівський міський голова Володимир Мацелюх з Львівщини. За словами, нашого співрозмовника, Новояворівськ став першим містом в Україні, де 100% багатоповерхівок перейшли в ОСББ. Завдяки комплексній термомодернізації житлового фонду мешканцям вдалося скоротити платіжки за опалення вдвічі. Про те, як громада змогла залучити банківське фінансування, переконати людей в доцільності таких кроків і підготувати місто до зимових викликів – далі у розмові.

Що стало вирішальним поштовхом, який змусив міську раду зробити ставку саме на масштабну термомодернізацію житлового фонду?

– Новояворівськ – одне з наймолодших міст України, нам лише 61 рік. Проте наш житловий фонд вже зовсім не виглядає новим. При цьому 90% будинків мають центральне опалення. Ми чітко усвідомлювали: далі так існувати міська "господарка" може, але толку та ефективності від цього буде дуже мало. Тож ще майже 10 років тому ми вирішили розпочати процес термомодернізації. Було дві ключові мети. Перша і головна – економія енергоресурсів, аби допомогти людям зменшити платіжки. Друга – публічний ефект, тобто естетика. Коли зі старого, обдертого будинку 1970-х чи 1980-х років ти робиш новий, міняєш вікна, парапети, вхідні двері та систему опалення всередині – це дає величезний плюс усьому місту.

Який реальний ефект від впровадження проєкту відчули люди у своїх квартирах та рахунках за комуналку?

– Ефект – наочний, у буквальному сенсі. Новояворівськ із самого початку будувався як типове місто, тут немає дуже різнопланової забудови, будинки в більшості однакові. І от коли два брати чи два куми живуть у сусідніх аналогічних будинках, мають трикімнатні квартири по 70 квадратних метрів, але одному приходить рахунок за опалення 4 тисячі гривень, а іншому – 2 тисячі, то жодних додаткових аргументів вже не потрібно. Економія вдвічі – це реальний факт.

Наскільки такі технологічні кроки як утеплення фасадів та модернізація внутрішніх мереж підвищують стійкість міста до потенційних блекаутів чи температурних коливань узимку?

– Будьмо чесними: коли немає світла, сама по собі термомодернізація його не замінить. Але якщо в домівки перестає поступати тепло, утеплені будинки охолоджуються набагато, набагато повільніше. Слава Богу, у нас не було випадків, коли місто залишалося без опалення на декілька діб. Бувають лише точкові технічні проблеми на ТЕЦ чи пориви. Але ми бачимо реакцію мешканців: даруйте на слові, люди в неутеплених будинках починають "кипішувати" значно швидше за тих, хто живе в утепленому житлі. Це, мабуть, найкращий і найправдивіший показник комфорту.

Володимир Мацелюх

Масштабна термомодернізація потребує складного фінансового механізму. Як на практиці вибудовувалася синергія між міською радою, Фондом енергоефективності та Sense Bank ?

– В Україні досі існує стереотип, що кредит – це кабала і "завтра не буде за що хліба купити". Звісно, якщо ти маєш кошти на старий "Фольксваген", але береш у кредит новий "Мерседес" при мінімальній зарплаті, то так і буде. Але всі успішні міста України та світу живуть і розвиваються на кредитах. Для мене показником у кредитній історії завжди є той же Львів чи Тернопіль.

Для того, щоб банк дав кредит комунальному підприємству чи ОСББ, це підприємство треба довести до належного рівня. Коли я став міським головою, то поставив за мету зламати стереотип про комунальні господарства, в яких працюють вічно п'яні чоловіки на техніці, що тримається на дроті. Зараз у нас комунальні підприємства працюють на абсолютно іншому рівні: Новояворівський водоканал за 5–6 мільйонів встановив 200 кВт сонячних панелей, і вдень сучасні очисні споруди беруть нуль з мережі. "Новояворівськжитло" має нові сміттєвози та трактори – і все це залучені кредитні кошти.

Але найважче було переконати людей. Коли ми спілкуємося з мешканцями, намагаємося не вживати слово "кредит", а кажемо "позика" – це звучить для них психологічно лайтовіше, бо позичати люди звикли. Насправді старші люди, пенсіонери, які найбільше переживають і дзвонять із острахом "чи не заберуть квартиру", платять за цими позиками найпершими й найдисциплінованіше. А потім, бачачи реальну економію на пенсійних платіжках, першими дякують.

Для багатьох громад залучення банківського фінансування для ОСББ досі здається чимось складним і ризикованим. Чому ви обрали саме Sense Bank як фінансового партнера для цього проєкту?

– Sense Bank – це банк, який повірив у нас і відважився піти в цю історію. Мені здається, це було непросте рішення для керівництва банку – прокредитувати комунальну сферу та житлові будинки, де насамперед постає питання повернення коштів. Але вони повірили в громаду, повірили в людей, пішли назустріч, і завдяки цій довірі ми реалізували масштабний проєкт з термомодернізації житлових будинків. Усі процеси були максимально оперативними та комфортними.

Як Новояворівській міській раді вдалося мотувати ОСББ зробити свій внесок і переконати людей у тому, що енергоефективність – це їхня інвестиція в майбутнє?

– Новояворівськ свого часу став першим містом в Україні, яке перевело 100% житлового фонду в ОСББ. Просто прийти і сказати "ідіть в ОСББ, бо це файні речі" – не працює. Ми розробили міську програму підтримки "95 на 5": будь-яку проблему будинку ми вирішуємо на умовах, де 95% платить міська рада, а 5% – ОСББ.

Крім того, ми не залишаємо голів ОСББ сам на сам із бюрократією. Моя заступниця Галина Джулай, яка безпосередньо відповідає за цей напрям, сама в минулому очолювала ОСББ та керуючу компанію у Львові. Вона особисто буває на кожних зборах мешканців. Ми готуємо для них усі документи, роздруковуємо протоколи – їм залишається лише розписатися. Якщо треба, ми буквально за руку ведемо їх до реєстратора і повністю супроводжуємо. Люди відчувають цю підтримку – як матеріальну, так і документальну.

Яким є загальне бачення енергетичної трансформації Новояворівської громади на найближчі роки?

– Моя головна мрія як міського голови – це повна термомодернізація Новояворівська, квартал за кварталом. До речі, у нас уже зараз найвищий відсоток термомодернізованих будинків в Україні відносно загальної кількості житлового фонду.

Ми хочемо йти далі, але завжди має бути розумний баланс. Організаційно ми готові завтра зайти у модернізацію ще 20–30 будинків. Проте це вимагає і фінансового ресурсу від міської ради для компенсації відсотків – наприклад, цього року ми віддаємо близько 7–8 мільйонів гривень. Ми не можемо скорочувати соціальні видатки, тому діємо виважено й оцінюємо свої можливості на кожен наступний рік.

Що б ви порадили своїм колегам, очільникам інших громад, які ще сумніваються, чи варто входити у співпрацю з банками та братися за такі проєкти?

– Свого часу Папа Римський Іван Павло II мав фундаментальну проповідь навколо слів: "Не бійтеся". Тому і я своїм колегам кажу: не бійтеся. Не бійтеся робити щось нове, не бійтеся починати проєкти, які на перший погляд здаються недосяжними, не бійтеся шукати партнерства з банками. А головне – не бійтеся розмовляти зі своїми мешканцями. Якби ми не йшли в прямий діалог із людьми, ми б не термомодернізували жодного будинку. Спілкуйтеся, пояснюйте – і все обов'язково вдасться.