«Енергонезалежність – наша відповідь на виклики»: історія ветерана Олександра Чалапчія, який розвиває відновлювану енергетику

У 2018 році ветеран АТО Олександр Чалапчій вирішив побудувати свою першу сонячну електростанцію. Це була як спроба власного бізнесу, так і більш амбітна історія, яка полягала в прагненні довести, що ветерани після повернення з фронту здатні створювати успішні підприємства, нові робочі місця та розбудовувати зелену генерацію України. Не отримавши тоді банківського кредиту для стартапу, Олександр ризикнув і разом із бізнес-партнером втілив проєкт.

За ці роки віра у справу трансформувалася у стійкий бізнес. Сьогодні наш герой виходить на новий рівень та залучає кредит від Sense Bank на будівництво нової високотехнологічної СЕС на Кіровоградщині із сучасними системами накопичення енергії. Олександр Чалапчій розповів спецпроєкту «Джерело енергії» про шлях від першого об'єкта до мільйонних інвестицій, еволюцію технологій та роль ветеранів у розвитку тих чи інших сфер підприємництва.

Олександре, розкажіть, як ви познайомилися зі своїм бізнес-партнером Юрієм Кушніром та як виникла ідея побудувати першу сонячну електростанцію?

– Ми познайомилися з Юрієм ще у 2014 році в Центральному військовому госпіталі в Києві, де я перебував, а його дружина в той час там волонтерила. Юрій часто приходив разом із нею. Відтоді ми постійно підтримували зв'язок і потоваришували.

Ідея із СЕС з'явилася трохи пізніше. Я підготував земельну ділянку, оформив документи та технічні умови, але перші потенційні інвестори в останній момент відмовилися від проєкту. Я зателефонував Юрію розповісти про ситуацію, а виявилося, що він щойно повернувся з Канади, де вивчав саме тему відновлюваної енергетики. Ми швидко обговорили всі деталі, надіслали документи – і вже наприкінці серпня 2018 року розпочали будівництво нашої першої станції.

Чому ви взагалі вирішили обрати напрям відновлюваної енергетики?

– Ще коли я займався виробництвом паливних брикетів, чітко усвідомлював: класичні види палива обмежені, а енергетична залежність робить країну вразливою. Мені хотілося знайти стале й альтернативне рішення.

Коли з'явилася можливість придбати обладнання та оформити ділянку під СЕС, це стало справжнім викликом. Було чимало бюрократичних та організаційних складнощів, але в результаті нам вдалося залучити партнерські кошти Юрія та його колег. Ми побудували першу станцію фактично за пів року, аби встигнути запустити її до зміни регуляторних умов.

Як, за вашими спостереженнями, змінювалося ставлення до ветеранського бізнесу та зеленої енергетики за ці роки?

– Галузь пройшла кілька складних етапів розвитку. На початку, зокрема 2018 року, коли я починав, були дуже сприятливі умови, потім ринок зіткнувся із затримками виплат, обмеженнями генерації та невизначеністю. Багато інвесторів тоді почали сумніватися у перспективності ринку.

Проте повномасштабна війна розставила все на свої місця. Усі згадали про важливість децентралізованої генерації. Стало очевидно, що зелена енергетика – це не тільки бізнес, а ще й елемент національної безпеки.

Чому для будівництва нової СЕС у 2026 році ви вирішили залучити саме банківське кредитування?

– Це був наш початковий стратегічний план. У 2018–2019 роках, коли ми тільки починали й не мали реалізованих об'єктів у портфелі, отримати банківське фінансування для стартапу було практично неможливо – банки остерігалися ризиків. Тоді Юрій підставив плече й залучив приватний капітал.

Ми домовилися: будуємо першу станцію, вона доводить свою життєздатність, а для розширення вже залучаємо банківський ресурс. Крім того, ринок змінюється. До кінця 2029 року діє «зелений тариф», а далі енергетична система вимагатиме від нас зовсім іншої гнучкості. Просто виробляти електроенергію вдень буде недостатньо – її буде потрібно вміти зберігати. Тому для нового проєкту з установками збереження енергії (УЗЕ) ми вже шукали надійного фінансового партнера.

Як відбувалася співпраця із Sense Bank і куди будуть спрямовані кошти?

– Зізнаюся, ми зверталися до кількох банків, але дехто відмовляв, а дехто пропонував недостатні ліміти через високу оцінку воєнних ризиків. Команда Sense Bank сама вийшла з нами на зв'язок у той момент, коли ми шукали рішення.

Співпраця пройшла максимально професійно й системно. Нам послідовно пояснювали кожен крок, допомагали з документами та супроводжували угоду. Завдяки залученому фінансуванню ми будуємо нову СЕС, яка буде оснащена сучасними накопичувачами енергії.

Чим принципово відрізнятиметься нова станція від тієї, яку ви збудували у 2018 році?

– Перша станція за своєю технологічною структурою доволі класична: панель, інвертор, трансформатор та передача в мережу. Новий проєкт – це вже абсолютно інший рівень технологій. Тут працюватимуть високоефективні сонячні панелі, «розумні» інвертори, установки збереження енергії та спеціалізоване програмне забезпечення. Система автоматично керуватиме накопиченням і видачею струму в мережу саме тоді, коли це найбільш потрібно енергосистемі. Через складність налаштувань ми навіть залучаємо спеціалізовану підрядну бригаду для пусконалагоджувальних робіт.

Як наявність накопичувачів змінює економічну модель станції?

– Удень ціна електроенергії на ринку зазвичай найнижча через високий рівень генерації. А от уранці та ввечері, коли зростає споживання – люди повертаються додому, вмикають побутову техніку, заряджають електромобілі – вартість кіловата суттєво зростає. Накопичувачі дають змогу акумулювати денну енергію та продавати її в мережу під час вечірніх та ранкових піків за вищою ціною. Попри те, що акумулятори мають певний ресурс циклів зарядки-розрядки та є дороговартісними, за поточних ринкових умов така бізнес-модель повністю виправдовує себе та забезпечує високу окупність.

Олександр Чалапчій

Які ваші подальші плани щодо розвитку проєкту?

– Після завершення будівництва нової станції ми плануємо провести реконструкцію нашого першого об'єкта: додати туди установки збереження енергії та модернізувати обладнання. Крім того, ми дивимося у бік створення індустріальних парків та подальшої децентралізації генерації.

Чи залишатиметься альтернативна енергетика привабливою для українців після закінчення війни?

– Сто відсотків. Війна показала, що централізована енергетика є вразливою, а автономність – це основа виживання для бізнесу та громад. Навіть після закінчення бойових дій попит на електроенергію лише зростатиме через розвиток промисловості та збільшення кількості електротранспорту. Альтернативні джерела – сонце, вітер, біометан – дають нам енергетичну незалежність. Це єдиний правильний шлях для країни, і цей ринок тільки зростатиме.

Що б ви порадили ветеранам, які прагнуть започаткувати власну справу в енергетиці?

– Я давно мріяв про створення енергетичних кооперативів для ветеранів. Самотужки збудувати СЕС чи інший об'єкт може бути складно через брак початкового капіталу. Але коли ветерани об'єднують свої ресурси та пільги в один спільний проєкт на кілька мегаватів, кожен отримує власну частку та прозорий дохід. Головне – шукати однодумців, об'єднувати зусилля з професійними партнерами й не боятися брати на себе відповідальність.