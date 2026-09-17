Правительство направило 222 млн грн местным бюджетам на инклюзивное образование

Кабинет министров распределил 222,1 млн грн субвенции из государственного бюджета местным бюджетам в поддержку детей с особыми образовательными потребностями. Средства будут направлены на коррекционно-развитые и психолого-педагогические занятия в сентябре-декабре 2026 года.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Министерства образования и науки Украины.

Финансирование получат учреждения дошкольного, общего среднего и профессионального образования. Всего в государственном бюджете в поддержку инклюзивного обучения в 2026 году предусмотрено 492,1 млн. грн.

В 2026/2027 учебном году также меняется организация инклюзивного обучения. Образовательный процесс для детей с особыми образовательными потребностями будут проводить в соответствии с обновленным порядком.

Учет психолого-педагогических и коррекционно-развитых занятий будет переведен в автоматизированную систему "АС ИРЦ". Родители смогут проверять, были ли проведены предусмотренные занятия.

Еще одно изменение касается документов по образованию. Учащиеся с особыми образовательными потребностями, обусловленными интеллектуальными трудностями, будут впервые получать документы об образовании общего образца.

МОН также продолжает обновление образовательных программ, повышение квалификации педагогов, обеспечение физической доступности учебных заведений и поддержку инклюзивно-ресурсных центров и "Школы супергероев".

Напомним, в 2025 году правительство распределило 305 млн грн субвенции в поддержку детей с особыми образовательными потребностями. Средства были частью более широкого финансирования образовательных программ, в том числе развития инклюзивного обучения.

В 2026 году отдельно предусмотрено 2 млрд. грн. на программу "Школьный автобус". Учреждения для детей с особыми образовательными потребностями имеют приоритет на специально оборудованный транспорт в рамках соответствующих очередей закупки.