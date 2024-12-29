Доплата учителям, автобусы, развитие НУШ – правительство утвердило бюджет на образование

С начала 2024 г. все украинские учителя начнут получать дополнительную ежемесячную выплату. Правительство приняло ряд решений, направленных на поддержку образовательной отрасли и обеспечение социальных потребностей учащихся и учителей.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, пишет Правительственный портал.

Для реализации программы "Учительская доплата" было распределено 4,6 миллиарда гривен на первое полугодие 2024 года. С января каждый учитель будет получать дополнительно 1300 гривен в месяц, что после налогообложения составит 1000 гривен.

А с 1 сентября эта выплата увеличится до 2600 гривен в месяц, что даст 2000 гривен "на руки".

На что еще выделят средства

Кроме того, правительство приняло решение о выделении 1,6 миллиарда гривен субвенции местным бюджетам на закупку школьных автобусов в 2025 году. В 2024 году для этой цели было выделено 1,2 миллиарда гривен, благодаря чему более 400 автобусов уже передано учебным заведениям.

Шмигаль подчеркнул, что эти мероприятия направлены на обеспечение равных образовательных возможностей для детей в разных регионах Украины, а также на поддержку украинских производителей.

Правительство также выделило 2,8 миллиарда гривен на программу бесплатного горячего питания для учащихся младших классов. В рамках этой инициативы более 1 миллиона детей будут получать бесплатные горячие завтраки или обеды.

Сообщается, что Кабмин также выделил 150 миллионов гривен на повышение квалификации учителей в рамках программы "Новая украинская школа", которая будет продолжаться в следующем году.

Кроме того, Министерство образования и науки должно подготовить порядок предоставления субвенций в 2025 году для реализации других образовательных проектов, в частности строительства укрытий, модернизации пищеблоков и обустройства классов предмета "Защита Украины".

Кроме того, принято еще одно важное решение: распределено 305 млн. грн. субвенции в 2025 году на поддержку детей с особыми образовательными потребностями.

"Мы хотим сделать образование в Украине максимально инклюзивным. Каждый ребенок должен иметь право и возможность учиться и развиваться в школе", — добавил Шмигаль.

Напомним, Кабинет министров перенес реализацию постановления №822, которым предусмотрено увеличение минимального оклада учителей до четырех прожиточных минимумов до отмены военного положения.