Правительство выделяет 1,65 млрд грн на модернизацию школьного курса "защита Украины"

Кабинет министров Украины принял решение о выделении 1,65 млрд. гривен на закупку современного оборудования для обновленного курса "защита Украины" в школах. Эта инициатива является частью масштабной трансформации школьного образования.

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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Согласно плану, в городах будут созданы учебные центры защиты Украины. Один такой центр будет обслуживать 5-10 школ или целое общество, что обеспечит равный доступ учащихся разных школ к качественному оборудованию и удобным помещениям.

Для этих ячеек планируется закупить:

Интерактивные лазерные стрелковые тренажеры,

Симуляторы управления дронами (включая дрон, интерактивные очки, пульт управления),

Учебные тиры и макеты,

Аптечки и тренажеры для сердечной реанимации,

Тренажеры дефибриллятора,

Турникеты.

Федоров добавил, что закупки будут проходить через систему Prozorro Market.

Министерство отмечает, что в условиях полномасштабного вторжения важную роль играют технологии, поэтому дети должны научиться работать с ними еще в школе.

Параллельно с закупкой оборудования проходит обучение тренеров, которые впоследствии подготовят учителей к преподаванию обновленного курса.

Этот шаг является частью комплексного обновления подхода к преподаванию предмета "защита Украины" в 10-11 классах, ранее называвшегося "защита Отечества" и "попризывная подготовка".

К проекту присоединились Силы обороны

12-я бригада специального назначения "Азов" стала первым подразделением Сил обороны Украины, активно участвующим в реформировании курса "защита Украины" для учащихся 10-11 классов. Военнослужащие бригады будут готовить будущих тренеров по теории военного управления по стандартам НАТО.

Участники тренерского курса получат от бойцов "Азова" знания о современной войне и взаимодействии разных видов вооружений в единой системе управления операциями. Главная задача тренеров – модернизировать устаревшую программу курса, сделав ее интересной и полезной для школьников.

В Украине создадут сеть стартап-школа – инкубатор – акселератор

В июне Министерство образования и науки Украины объявило старт конкурсного отбора для реализации экспериментального проекта по созданию сети стартап-школ – инкубаторов – акселераторов на базе заведений высшего образования и научных учреждений.

Эта сеть поможет в запуске, масштабировании и развитии стартапов, направленных на использование и коммерциализацию научно-технического (прикладного) результата, на начальном этапе их развития, привлечении инвесторов и налаживании бизнес-связей, предоставлении финансовой, экспертной и другой поддержки. .

Напомним, Министерство образования и науки приступило к пилотированию реформы профильного среднего образования (10-12 классы), в рамках которого 30 школ со всей Украины станут пилотными академическими лицеями .