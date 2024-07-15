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Правительство выделяет 1,65 млрд грн на модернизацию школьного курса "защита Украины"
Кабинет министров Украины принял решение о выделении 1,65 млрд. гривен на закупку современного оборудования для обновленного курса "защита Украины" в школах. Эта инициатива является частью масштабной трансформации школьного образования.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
Согласно плану, в городах будут созданы учебные центры защиты Украины. Один такой центр будет обслуживать 5-10 школ или целое общество, что обеспечит равный доступ учащихся разных школ к качественному оборудованию и удобным помещениям.
Для этих ячеек планируется закупить:Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
- Интерактивные лазерные стрелковые тренажеры,
- Симуляторы управления дронами (включая дрон, интерактивные очки, пульт управления),
- Учебные тиры и макеты,
- Аптечки и тренажеры для сердечной реанимации,
- Тренажеры дефибриллятора,
- Турникеты.
Федоров добавил, что закупки будут проходить через систему Prozorro Market.
Министерство отмечает, что в условиях полномасштабного вторжения важную роль играют технологии, поэтому дети должны научиться работать с ними еще в школе.
Параллельно с закупкой оборудования проходит обучение тренеров, которые впоследствии подготовят учителей к преподаванию обновленного курса.
Этот шаг является частью комплексного обновления подхода к преподаванию предмета "защита Украины" в 10-11 классах, ранее называвшегося "защита Отечества" и "попризывная подготовка".
К проекту присоединились Силы обороны
12-я бригада специального назначения "Азов" стала первым подразделением Сил обороны Украины, активно участвующим в реформировании курса "защита Украины" для учащихся 10-11 классов. Военнослужащие бригады будут готовить будущих тренеров по теории военного управления по стандартам НАТО.
Участники тренерского курса получат от бойцов "Азова" знания о современной войне и взаимодействии разных видов вооружений в единой системе управления операциями. Главная задача тренеров – модернизировать устаревшую программу курса, сделав ее интересной и полезной для школьников.
В Украине создадут сеть стартап-школа – инкубатор – акселератор
В июне Министерство образования и науки Украины объявило старт конкурсного отбора для реализации экспериментального проекта по созданию сети стартап-школ – инкубаторов – акселераторов на базе заведений высшего образования и научных учреждений.
Эта сеть поможет в запуске, масштабировании и развитии стартапов, направленных на использование и коммерциализацию научно-технического (прикладного) результата, на начальном этапе их развития, привлечении инвесторов и налаживании бизнес-связей, предоставлении финансовой, экспертной и другой поддержки. .
Напомним, Министерство образования и науки приступило к пилотированию реформы профильного среднего образования (10-12 классы), в рамках которого 30 школ со всей Украины станут пилотными академическими лицеями .