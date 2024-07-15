Моя безбарьерность Моя безбарьерность
Рейтинг найкращі роботодавці Найкращі роботодавці
Сміливі рішення Сміливі рішення
Бизнес работает Бизнес работает
Категория
Образование
Дата публикации

Правительство выделяет 1,65 млрд грн на модернизацию школьного курса "защита Украины"

Правительство выделяет 1,65 млрд грн на модернизацию школьного курса "защита Украины"
Фото: АрмияInform

Кабинет министров Украины принял решение о выделении 1,65 млрд. гривен на закупку современного оборудования для обновленного курса "защита Украины" в школах. Эта инициатива является частью масштабной трансформации школьного образования.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+
17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR
Забронировать участие

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Согласно плану, в городах будут созданы учебные центры защиты Украины. Один такой центр будет обслуживать 5-10 школ или целое общество, что обеспечит равный доступ учащихся разных школ к качественному оборудованию и удобным помещениям.

Для этих ячеек планируется закупить:

  • Интерактивные лазерные стрелковые тренажеры,
  • Симуляторы управления дронами (включая дрон, интерактивные очки, пульт управления),
  • Учебные тиры и макеты,
  • Аптечки и тренажеры для сердечной реанимации,
  • Тренажеры дефибриллятора,
  • Турникеты.

Федоров добавил, что закупки будут проходить через систему Prozorro Market.

Министерство отмечает, что в условиях полномасштабного вторжения важную роль играют технологии, поэтому дети должны научиться работать с ними еще в школе.

Параллельно с закупкой оборудования проходит обучение тренеров, которые впоследствии подготовят учителей к преподаванию обновленного курса.

Этот шаг является частью комплексного обновления подхода к преподаванию предмета "защита Украины" в 10-11 классах, ранее называвшегося "защита Отечества" и "попризывная подготовка".

К проекту присоединились Силы обороны

12-я бригада специального назначения "Азов" стала первым подразделением Сил обороны Украины, активно участвующим в реформировании курса "защита Украины" для учащихся 10-11 классов. Военнослужащие бригады будут готовить будущих тренеров по теории военного управления по стандартам НАТО.

Участники тренерского курса получат от бойцов "Азова" знания о современной войне и взаимодействии разных видов вооружений в единой системе управления операциями. Главная задача тренеров – модернизировать устаревшую программу курса, сделав ее интересной и полезной для школьников.

В Украине создадут сеть стартап-школа – инкубатор – акселератор

В июне Министерство образования и науки Украины объявило старт конкурсного отбора для реализации экспериментального проекта по созданию сети стартап-школ – инкубаторов – акселераторов на базе заведений высшего образования и научных учреждений.

Эта сеть поможет в запуске, масштабировании и развитии стартапов, направленных на использование и коммерциализацию научно-технического (прикладного) результата, на начальном этапе их развития, привлечении инвесторов и налаживании бизнес-связей, предоставлении финансовой, экспертной и другой поддержки. .

Напомним, Министерство образования и науки приступило к пилотированию реформы профильного среднего образования (10-12 классы), в рамках которого 30 школ со всей Украины станут   пилотными академическими лицеями .

Автор:
Татьяна Гойденко