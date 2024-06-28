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Минобразования объявило конкурс для создания сети стартап-школ – инкубаторов – акселераторов
Министерство образования и науки Украины объявило старт конкурсного отбора для реализации экспериментального проекта по созданию сети стартап-школ – инкубаторов – акселераторов на базе заведений высшего образования и научных учреждений.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Отмечается, что сеть стартап-школ - инкубаторов - акселераторов поможет в запуске, масштабировании и развитии стартапов, направленных на использование и коммерциализацию научно-технического (прикладного) результата, на начальном этапе их развития, привлечении инвесторов и налаживании бизнес-связей, предоставлении финансовой, экспертной и другой поддержки
По каким критериям будут выбирать победителей
В МОН сообщают, что шесть победителей будут выбраны по следующим критериям:Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
- наличие коммерчески эффективных научных и научно-технических проектов;
- наличие инновационной инфраструктуры;
- опыт сотрудничества с бизнесом;
- потенциал развития экосистемы стартапов с учетом приоритетов государства
Подача документов осуществляется в Национальной электронной научно-информационной системе в электронном виде и будет доступна с 01 июля 2024 года.
Конечный срок подачи заявок – до 12:00 31 июля 2024 года.
Проект будет финансироваться за счет специального фонда государственного бюджета, полученных как внешний инструмент помощи ЕС для выполнения обязательств Украины в Рамочной программе "Горизонт 2020".
Напомним, Министерство образования и науки начало пилотирование реформы профильного среднего образования (10-12 классы), в рамках которого 30 школ со всей Украины станут пилотными академическими лицеями.
Также сообщалось, что в Украине представили пять концепций трансформации типовых советских школ. Глава Минцифры Михаил Федоров рассказал, что трансформация стоит на 30% дешевле, чем новое строительство. Далее пилотные школы станут примером для послевоенного восстановления.
Фото: ua.depositphotos.com