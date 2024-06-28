Минобразования объявило конкурс для создания сети стартап-школ – инкубаторов – акселераторов

Министерство образования и науки Украины объявило старт конкурсного отбора для реализации экспериментального проекта по созданию сети стартап-школ – инкубаторов – акселераторов на базе заведений высшего образования и научных учреждений.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронировать участие

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что сеть стартап-школ - инкубаторов - акселераторов поможет в запуске, масштабировании и развитии стартапов, направленных на использование и коммерциализацию научно-технического (прикладного) результата, на начальном этапе их развития, привлечении инвесторов и налаживании бизнес-связей, предоставлении финансовой, экспертной и другой поддержки

По каким критериям будут выбирать победителей

В МОН сообщают, что шесть победителей будут выбраны по следующим критериям:

наличие коммерчески эффективных научных и научно-технических проектов;

наличие инновационной инфраструктуры;

опыт сотрудничества с бизнесом;

потенциал развития экосистемы стартапов с учетом приоритетов государства

Подача документов осуществляется в Национальной электронной научно-информационной системе в электронном виде и будет доступна с 01 июля 2024 года.

Конечный срок подачи заявок – до 12:00 31 июля 2024 года.

Проект будет финансироваться за счет специального фонда государственного бюджета, полученных как внешний инструмент помощи ЕС для выполнения обязательств Украины в Рамочной программе "Горизонт 2020".

Напомним, Министерство образования и науки начало пилотирование реформы профильного среднего образования (10-12 классы), в рамках которого 30 школ со всей Украины станут пилотными академическими лицеями.

Также сообщалось, что в Украине представили пять концепций трансформации типовых советских школ. Глава Минцифры Михаил Федоров рассказал, что трансформация стоит на 30% дешевле, чем новое строительство. Далее пилотные школы станут примером для послевоенного восстановления.

Фото: ua.depositphotos.com