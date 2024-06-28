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Міносвіти оголосило конкурс для створення мережі стартап-шкіл – інкубаторів – акселераторів
Міністерство освіти і науки України оголосило старт конкурсного відбору для реалізації експериментального проєкту зі створення мережі стартап-шкіл — інкубаторів — акселераторів на базі закладів вищої освіти та наукових установ.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби відомства.
Зазначається, що мережа стартап-шкіл — інкубаторів — акселераторів допоможе в запуску, масштабуванні та розвитку стартапів, спрямованих на використання і комерціалізацію науково-технічного (прикладного) результату, на початковому етапі їхнього розвитку, залученні інвесторів та налагодженні бізнес-зв'язків, наданні фінансової, експертної та іншої підтримки.
За якими критеріями обиратимуть переможців
У МОН повідомляють, що шістьох переможців буде обрано за такими критеріями:Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
- наявність комерційно ефективних наукових та науково-технічних проєктів;
- наявність інноваційної інфраструктури;
- досвід співпраці з бізнесом;
- потенціал розвитку екосистеми стартапів з урахуванням пріоритетів держави.
Подання документів здійснюється в Національній електронній науково-інформаційній системі в електронному вигляді та буде доступним з 01 липня 2024 року.
Кінцевий термін подання заявок — до 12:00 31 липня 2024 року.
Проєкт фінансуватиметься за кошти спеціального фонду державного бюджету, що отримані як зовнішній інструмент допомоги ЄС для виконання зобов'язань України в Рамковій програмі "Горизонт 2020".
Нагадаємо, Міністерство освіти і науки розпочало пілотування реформи профільної середньої освіти (10-12 класи), у межах якого 30 шкіл з усієї України стануть пілотними академічними ліцеями.
Також повідомлялося, що в Україні представили п'ять концепцій трансформації типових радянських шкіл. Голова Мінцифри Михайло Федоров розповів, що трансформація коштує на 30% дешевше, ніж нове будівництво. Далі пілотні школи стануть прикладом для повоєнної відбудови.
Фото: ua.depositphotos.com