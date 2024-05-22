В Україні представили п'ять концепцій трансформації типових радянських шкіл

На сьогодні більшість шкіл в Україні побудовано за типовими радянськими проєктами — це старі, темні приміщення з нефункціональним використанням простору.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Щоб докорінно змінити ситуацію, було презентовано проєкт трансформації навчальних закладів у комфортні та безпечні простори для навчання і розвитку дітей.

"Навчальні заклади перетворяться на сучасні простори, де діти зможуть не тільки здобувати знання, а й розвиватися та відпочивати в комфортних умовах", - йдеться в повідомленні.

Що зміниться в школах після трансформації:

безбарʼєрність незалежно від мобільності учнів чи викладачів;

школярі та вчителі зможуть малювати на стінах коридорів, змінювати освітлення, температуру в класі та переставляти меблі під свої потреби;

діти зможуть подрімати в комфортних зонах усамітнення, створювати власні проєкти, вирощувати рослини на подвір’ї чи збирати роботів у майстернях;

безпека — якісні заокруглені укриття без темних закутків.

Крім того, трансформовані школи матимуть сучасні зони для творчості та проєктної діяльності: майстерні для роботи з технікою, оранжереї для вирощування рослин, лабораторії тощо.

Очільник відомства Михайло Федоров розповів, що трансформація коштує на 30% дешевше, ніж нове будівництво. Далі пілотні школи стануть прикладом для повоєнної відбудови.

"Я вважаю, що школи не мають нагадувати приміщення лікарні. Вони мають бути схожими на маленький офіс Google чи Netflix, на місце, де народжуються проривні ідеї та мрії", - наголошує він.

Додамо, у Мінцифри вирішили створити також літню школу для студентів. Там шукатимуть рішення для боротьби з дезінформацією