Жовтневий Палац перейшов під контроль держави

Жовтневий Палац вперше за час незалежності України перейшов під повний контроль держави. За результатами відкритого конкурсу на Prozorro обрано нового управителя – компанію "Комбінат Плюс".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення голови АРМА Олени Думи.

Конкурс на право управління активом завершився на платформі Prozorro. "Комбінат Плюс" отримав в управління майновий комплекс площею 17 500 м² та сплачуватиме 99,9% від доходів до Державного бюджету України, а також гарантований щомісячний платіж понад 2 мільйони гривень.

Управитель пройшов усі перевірки правоохоронних органів щодо відсутності зв’язків з власниками активу, які є фігурантами кримінальних справ, та з країною-агресором.

Раніше прибутки від експлуатації палацу надходили у тіньовий обіг, оминаючи державний бюджет. Тепер ситуація кардинально змінюється: прозорість, відповідальність і публічний контроль. За умовами договору, "Комбінат Плюс" не лише наповнюватиме бюджет, але й зобов’язаний зберігати об’єкт та підвищувати його економічну та культурну цінність.

Нагадаємо, 15 травня АРМА виставило Жовтневий Палац на повторні торги.