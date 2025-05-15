Актив знову на Prozorro: палац "Жовтневий" виставили на повторний конкурс

Палац “Жовтневий” у центрі Києва знову шукає управителя — Нацагентство з розшуку та менеджменту активів ( АРМА) оголосило повторний конкурс. Актив уже доступний на платформі Prozorro, а кінцевий термін подання заявок — 26 травня 2025 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресцентр АРМА.

Повторний конкурс

Палац "Жовтневий" - історико-культурна будівля в центрі столиці, розташована на схилах над Майданом Незалежності. Його загальна площа — понад 17 500 м².

Міжнародний центр культури та мистецтв "Жовтневий палац" — пам'ятка архітектури, спроєктована і побудована у 1842 році відомим архітектором Вікентієм Беретті. Одна з найбільших у Києві театральних зал: вміщує понад дві тисячі глядачів.

Наразі актив вже опублікований на платформі Prozorro. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій - 18:00 26 травня 2025 року.

Палац "Жовтневий" чекає управителя

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів раніше оголосило конкурс на визначення управителя палацу, висунувши чіткі вимоги. Зокрема, потенційний управитель має забезпечити щомісячний дохід від об’єкта щонайменше у 2 мільйони гривень.

Варто зауважити, що попередній конкурс не відбувся, оскільки участь у ньому взяв лише один претендент, чию тендерну документацію було відхилено через невідповідність встановленим вимогам.

Відтак АРМА ініціює повторний відкритий відбір, аби знайти професійного управителя, здатного ефективно розкрити потенціал цього історичного об’єкта.

Нагадаємо, АРМА офіційно передало арештований Будинок профспілок передали управителю в рамках співпраці з правоохоронними органами.