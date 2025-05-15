Актив снова на Prozorro: дворец "Октябрьский" выставили на повторный конкурс

Дворец "Октябрьский" в центре Киева снова ищет управляющего — Нацагентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило повторный конкурс. Актив уже доступен на платформе Prozorro, а конечный срок подачи заявок – 26 мая 2025 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессцентр АРМА.

Повторный конкурс

Дворец "Октябрьский" – историко-культурное здание в центре столицы, расположенное на склонах над Майданом Незалежности. Его общая площадь – более 17 500 м².

Международный центр культуры и искусств "Октябрьский дворец" — памятник архитектуры, спроектированный и построенный в 1842 году известным архитектором Викентием Беретти. Один из самых больших в Киеве театральных залов: вмещает более двух тысяч зрителей.

В настоящее время актив уже опубликован на платформе Prozorro. Конечный срок представления тендерных предложений – 18:00 26 мая 2025 года.

Дворец "Октябрьский" ждет управляющего

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов ранее объявило конкурс на определение управляющего дворцом, выдвинув четкие требования. В частности, потенциальный управляющий должен обеспечить ежемесячный доход от объекта не менее 2 миллионов гривен.

Следует отметить, что предыдущий конкурс не состоялся, поскольку участие в нем принял только один претендент, чья тендерная документация была отклонена из-за несоответствия установленным требованиям.

Следовательно, АРМА инициирует повторный открытый отбор, чтобы найти профессионального управляющего, способного эффективно раскрыть потенциал этого исторического объекта.

Напомним, АРМА официально передало арестованный Дом профсоюзов передали управляющему в рамках сотрудничества с правоохранительными органами.