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Для дворца "Октябрьский" в центре Киева ищут управляющего
Агентство по розыску и менеджменту активов ( АРМА ) объявило конкурс по отбору управляющего для Международного центра культуры и искусств ("Октябрьский дворец") в центре Киева.
Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.
"АРМА не может ждать, чтобы такие активы как дворец "Октябрьский" простаивали. Мы обязаны обеспечить эффективное использование находящегося в управлении Нацагентства имущества. Поэтому мы объявляем конкурс на поиск управляющего, который не только сохранит этот объект, но и обеспечит его эффективную эксплуатацию в интересах государства", — подчеркнула Дума.
По ее словам, начата конкурсная процедура для определения управляющего комплекса зданий дворца "Октябрьский". Тендер объявлен на платформе Prozorro. В настоящее время идет представление тендерных предложений.
Согласно тендерной документации, сумма ежемесячных ожидаемых доходов от управления должна составлять не менее 2 млн. гривен. Дума подчеркнула, что полученные доходы будут направляться в государственный бюджет Украины.
На аукцион выставлен комплекс недвижимости общей площадью 17597,70 м². Дворец "Октябрьский" — знаковая культурная локация столицы, поэтому его эффективное управление предполагает обеспечение надлежащего функционирования как современного концертного и культурного пространства.
"АРМА призывает всех заинтересованных участников подавать тендерные предложения в соответствии с установленными требованиями. Управление дворцом "Октябрьский" – это не только возможность коммерческой деятельности, но и вклад в сохранение и развитие культуры в Украине", — подытожила Дума.
Отметим, Международный центр культуры и искусств "Октябрьский дворец" — памятник архитектуры, спроектированный и построенный в 1842 известным архитектором Викентия Беретти. Один из самых больших в Киеве театральных залов: вмещает более двух тысяч зрителей.
Напомним, недавно АРМА выбрала управляющего для еще одного знакового объекта столицы – Дома профсоюзов, расположенного на Майдане Незалежности, 2.
По результатам тендера на платформе Prozorro среди четырех участников конкурса победу завоевал консорциум "Управляющая компания "КАМпаритет".