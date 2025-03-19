Для дворца "Октябрьский" в центре Киева ищут управляющего

Агентство по розыску и менеджменту активов ( АРМА ) объявило конкурс по отбору управляющего для Международного центра культуры и искусств ("Октябрьский дворец") в центре Киева.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

"АРМА не может ждать, чтобы такие активы как дворец "Октябрьский" простаивали. Мы обязаны обеспечить эффективное использование находящегося в управлении Нацагентства имущества. Поэтому мы объявляем конкурс на поиск управляющего, который не только сохранит этот объект, но и обеспечит его эффективную эксплуатацию в интересах государства", — подчеркнула Дума.

По ее словам, начата конкурсная процедура для определения управляющего комплекса зданий дворца "Октябрьский". Тендер объявлен на платформе Prozorro. В настоящее время идет представление тендерных предложений.

Согласно тендерной документации, сумма ежемесячных ожидаемых доходов от управления должна составлять не менее 2 млн. гривен. Дума подчеркнула, что полученные доходы будут направляться в государственный бюджет Украины.

На аукцион выставлен комплекс недвижимости общей площадью 17597,70 м². Дворец "Октябрьский" — знаковая культурная локация столицы, поэтому его эффективное управление предполагает обеспечение надлежащего функционирования как современного концертного и культурного пространства.

"АРМА призывает всех заинтересованных участников подавать тендерные предложения в соответствии с установленными требованиями. Управление дворцом "Октябрьский" – это не только возможность коммерческой деятельности, но и вклад в сохранение и развитие культуры в Украине", — подытожила Дума.

Отметим, Международный центр культуры и искусств "Октябрьский дворец" — памятник архитектуры, спроектированный и построенный в 1842 известным архитектором Викентия Беретти. Один из самых больших в Киеве театральных залов: вмещает более двух тысяч зрителей.

Напомним, недавно АРМА выбрала управляющего для еще одного знакового объекта столицы – Дома профсоюзов, расположенного на Майдане Незалежности, 2.

По результатам тендера на платформе Prozorro среди четырех участников конкурса победу завоевал консорциум "Управляющая компания "КАМпаритет".