Для Дома профсоюзов в центре Киева выбрали управляющего: что о нем известно

Агентство по розыску и менеджменту активов ( АРМА ) избрало управляющего для Дома профсоюзов в центре Киева, расположенного на Майдане Незалежности, 2.

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Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

Она напомнила, что знаковое для столицы здание площадью 13 892,2 м является важным административным и историческим объектом, расположенным в самом центре Киева.

Сколько получит бюджет

Как отметила Дума, конкурс состоялся в открытом формате через систему Prozorro, что гарантирует прозрачность и равные условия для всех участников.

Перед объявлением конкурса на управление АРМА провело независимую оценку стоимости актива, привлекая квалифицированного оценщика. По результатам оценки рыночная стоимость Дома профсоюзов была определена на уровне 850 млн грн.

По результатам открытого тендера на платформе Prozorro среди четырех участников конкурса победу завоевал консорциум "Управляющая компания "КАМпаритет".

"В настоящее время согласно условиям договора управления, 89,85% доходов от управления активом будут направлены в государственный бюджет Украины. При этом, независимо от финансовых результатов деятельности, управляющий обязан ежемесячно перечислять в бюджет гарантированный платеж в размере 1 591 224,04 грн", — подчеркнула Дума.

Что известно о победителе

По данным YouControl консорциум "Управляющая компания "КАМпаритет" зарегистрирован в Киеве в мае 2024 года. Основной вид деятельности компании — управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на основе контракта. Директором является Лиана Пинькевич, а учредителями три компании — "Управляющая компания евро-сервис", "Паркинг комфорт" и "Паркинг комфорт". Совладельцами "Управляющей компании "КАМпаритет" являются Юрий Тарасенко и Вадим Петрекуцы.

За свою 10-месячную историю консорциум "Управляющая компания "КАМпаритет" принял участие в 7 закупках – большинство объявленных именно АРМА. В настоящее время у компании уже два подписанных соглашения.

Так, в январе 2025 года АРМА подписало соглашение с "УК "КАМпаритет" на управление имущественным комплексом ООО " Украинская ягода " — одним из крупнейших производителей ягод в Украине. "Украинская ягода" имели четырех учредителей, двое из которых зарегистрированы в Москве. При ожидаемой стоимости 300 000 гривен Павловской, 18, общей площадью 519 кв.м, ранее принадлежавших компании "Атташе-Юг", зарегистрированной в российском Екатеринбурге Сумма договора составила 250 000 гривен.

Напомним, Дом профсоюзов был передан в управление АРМА на основании определения Печерского райсуда Киева. Ранее АРМА обеспечило обзор актива, его независимую оценку и подготовило всю необходимую документацию для проведения конкурса.