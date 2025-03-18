Белорусские и российские грузовики планируют продать на аукционе за 4,2 млн грн

Агентство по розыску и менеджменту активов ( АРМА ) завершает подготовку к реализации белорусских и российских грузовиков. Получена оценка и готовится открытый аукцион на Прозорро.Продажи.

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Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

По ее словам, Арма продолжает процесс реализации арестованных активов, среди которых белорусские и российские грузовики.

По результатам экспертной оценки, проведенной победителем конкурса на реализацию актива – ООО "Тендер-Онлайн", их оценочная стоимость превышает 4,2 млн грн без НДС.

Кроме того, победитель открытого конкурса дополнительно оплатит таможенные платежи на сумму 3,5 млн грн, что обеспечит дополнительные поступления в бюджет.

Как сообщила Дума, вскоре указанные активы будут выставлены на открытые аукционы в системе Прозорро. Продажи и все желающие смогут присоединиться к открытым и прозрачным торгам.

Заметим, что все средства от продажи арестованного имущества АРМА направляет в Фонд ликвидации последствий войны.

АРМА в настоящее время управляет санкционными денежными активами, арестованными в рамках уголовных производств, на общую сумму более 5,5 млрд грн, из которых:

4,5 млрд грн;

22 млн долл.;

3,5 млн. евро.

Недавно, АРМА реализовала очередную часть партии белорусского хлорида калия через систему Прозорро. Продажи на 45,5 млн грн.