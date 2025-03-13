Минюст начал судебный процесс по активам "Беларуськалия": что известно

Министерство юстиции Украины инициировало судебный процесс по взысканию в доход государства активов "Беларуськалия".

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Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

Что известно об иске

Минюст подал иск о применении к ОАО "Беларуськалий" санкций. К взысканию в доход государства заявлены активы, принадлежащие подсанкционному лицу, а именно:

корпоративные права;

средства;

железнодорожные вагоны;

калийные удобрения.

"Беларуськалий" является основным государственным производителем калийных удобрений в Беларуси и одним из крупнейших налогоплательщиков в бюджет страны, полностью контролируемой политической элитой, включая самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

Отмечается, что "Беларуськалий" своими действиями поддерживает войну против Украины из-за финансовых и хозяйственных связей с предприятиями военно-промышленного комплекса России и оккупационными администрациями самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

Также ОАО "Беларуськалий" предоставляло транспорт для перевозки и помещения для пребывания украинских детей, вывезенных с временно оккупированных территорий, на территории Беларуси.

Кроме того, компания принимала участие в организации и финансировании мер, направленных на поддержку политики государства-агрессора по отрицанию права украинского народа на самоидентификацию.

О реализации белорусского калия АРМА

Напомним, в ноябре 2024 года АРМА объявило о старте масштабного аукциона по продаже 30,4 тыс. тонн хлорида калия (433 вагона) производства ОАО "Беларуськалий".

По результатам аукционов, проведенных в январе и в феврале 2025 года, от реализации хлорида калия получено 155,39 млн грн, включая таможенные платежи.

Недавно, АРМА реализовало дежурную часть партии хлорида калия через систему Прозорро.Продажи более чем на 42 млн грн, на 36 млн грн и 45,5 млн грн.

Все средства от реализации будут направлены АРМА в бюджет, на нужды сил обороны или по возможности – в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.