Мінʼюст розпочав судовий процес щодо активів "Білоруськалію": що відомо

Міністерство юстиції України ініціювало судовий процес щодо стягнення в дохід держави активів “Білоруськалію”.

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Про це інформує пресслужба Мінʼюсту.

Що відомо про позов

Мінʼюст подав позов про застосування до ВАТ "Білоруськалій" санкцій. До стягнення в дохід держави заявлені активи, що належать підсанкційній особі, а саме:

корпоративні права;

кошти;

залізничні вагони;

калійні добрива.

"Білоруськалій" є основним державним виробником калійних добрив у Білорусі та одним з найбільших платників податків до бюджету країни, яка повністю контролюється політичною елітою, включаючи самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Зазначається, що "Білоруськалій" своїми діями підтримує війну проти України через фінансові та господарські зв'язки з підприємствами військово-промислового комплексу Росії та окупаційними адміністраціями самопроголошених "ДНР" та "ЛНР".

Також ВАТ "Білоруськалій" надавало транспорт для перевезення та приміщення для перебування українських дітей, вивезених з тимчасово окупованих територій, на території Білорусі.

Крім того, компанія брала участь в організації та фінансуванні заходів, спрямованих на підтримку політики держави-агресора щодо заперечення права українського народу на самоідентифікацію.

Про реалізацію білоруського калію АРМА

Нагадаємо, у листопаді 2024 року АРМА оголосило про старт масштабного аукціону з продажу 30,4 тис. тонн хлориду калію (433 вагони) виробництва ОАО "Беларуськалій".

За результатами аукціонів, проведених у січні та лютому 2025 року, від реалізації хлориду калію отримано 155,39 млн грн, включаючи митні платежі.

Нещодавно, АРМА реалізувало чергову частину партії хлориду калію через систему Прозорро.Продажі на понад 42 млн грн, на 36 млн грн та 45, 5 млн грн.

Усі кошти від реалізації будуть направлені АРМА до бюджету, на потреби сил оборони або за можливості - до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.