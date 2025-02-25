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АРМА реалізувало ще 50 вагонів білоруського калію: скільки коштів отримає бюджет

АРМА реалізувало ще 50 вагонів білоруського калію: скільки коштів отримає бюджет
Кошти від продажу спрямовуються до державного бюджету.

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) реалізувало чергову частину партії хлориду калію через систему Прозорро.Продажі. 

Про це інформує пресслужба АРМА.

Про реалізацію арештованого активу

Було реалізовано вантаж, що знаходився у 50 залізничних вагонах і містив 3,5 тис. тонн хлориду калію.

Загальна сума реалізації склала 21,5 млн грн, з яких 14,6 млн грн надійшли до бюджету у вигляді митних платежів.

Таким чином Державний бюджет України поповнився ще на більш як 36 млн грн.

 Кошти від продажу спрямовуються до державного бюджету.

Про реалізацію білоруського калію

Нагадаємо, у листопаді 2024 року АРМА оголосило про старт масштабного аукціону з продажу 30,4 тис. тонн хлориду калію (433 вагони) виробництва ОАО "Беларуськалій".

За результатами аукціонів, проведених у січні та лютому 2025 року, від реалізації хлориду калію отримано 155,39 млн грн, включаючи митні платежі.

Нещодавно, АРМА реалізувало чергову частину партії хлориду калію через систему Прозорро.Продажі на понад 42 млн грн.

Про АРМА

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА), одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом.

Нагадаємо, у 2024 році АРМА виявило активи на суму 7,1 млрд грн, 56,6 млн дол. та 83,3 млн євро.

Автор:
Ольга Опенько