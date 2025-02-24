АРМА виставило на Prozorro три арештовані готелі: шукають управителів

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурсний відбір управителів для трьох арештованих готельних комплексів через систему Prozorro.

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

До переліку увійшли:

Готельний комплекс "Металург" у Дніпропетровській області площею 2941 кв. м. Він розташований у житловій будівлі та включає нежитлові приміщення.

у Дніпропетровській області площею 2941 кв. м. Він розташований у житловій будівлі та включає нежитлові приміщення. Готель "Хмельницьктурист" у Хмельницькій області площею 962,4 кв. м.

у Хмельницькій області площею 962,4 кв. м. Готель "Лондон" - Кіровоград у Кропивницькому, що представлений 79% частки статутного капіталу компанії-власника. Загальна площа комплексу – 2426,4 кв. м.

Дума зазначає, що ці активи є інвестиційно привабливими та можуть приносити значні надходження до держбюджету.

Майбутні управителі зобов’язані щомісяця перераховувати відсоток від доходів, а також сплачувати мінімальний гарантований платіж у разі недостатніх прибутків.

Нагадаємо, раніше АРМА оголосила про конкурси на відбір оцінювачів та управителів для активів, що належали держзраднику Віктору Медведчуку. Серед об'єктів: три заводи у Львівській області та столиці, спортивна база в Київській області, три квартири і житловий будинок у Києві.