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АРМА виставило на Prozorro три арештовані готелі: шукають управителів
Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурсний відбір управителів для трьох арештованих готельних комплексів через систему Prozorro.
Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.
До переліку увійшли:
- Готельний комплекс "Металург" у Дніпропетровській області площею 2941 кв. м. Він розташований у житловій будівлі та включає нежитлові приміщення.
- Готель "Хмельницьктурист" у Хмельницькій області площею 962,4 кв. м.
- Готель "Лондон" - Кіровоград у Кропивницькому, що представлений 79% частки статутного капіталу компанії-власника. Загальна площа комплексу – 2426,4 кв. м.
Дума зазначає, що ці активи є інвестиційно привабливими та можуть приносити значні надходження до держбюджету.
Майбутні управителі зобов’язані щомісяця перераховувати відсоток від доходів, а також сплачувати мінімальний гарантований платіж у разі недостатніх прибутків.
Нагадаємо, раніше АРМА оголосила про конкурси на відбір оцінювачів та управителів для активів, що належали держзраднику Віктору Медведчуку. Серед об'єктів: три заводи у Львівській області та столиці, спортивна база в Київській області, три квартири і житловий будинок у Києві.