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АРМА выставило на Prozorro три арестованных гостиницы: ищут управляющих

АРМА выставило на Prozorro три арестованных гостиницы: ищут управляющих
Фото: АРМА

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило конкурсный отбор управляющих для трех арестованных гостиничных комплексов через систему Prozorro.

Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

В список вошли:

  • Гостиничный комплекс "Металлург" в Днепропетровской области площадью 2941 кв. м. Он расположен в жилом здании и включает в себя нежилые помещения.
  • Гостиница "Хмельницктурист" в Хмельницкой области площадью 962,4 кв. м.
  • Отель "Лондон" – Кировоград в Кропивницком, который представлен 79% доли уставного капитала компании-собственника. Общая площадь комплекса – 2426,4 кв. м.

Дума отмечает, что эти активы инвестиционно привлекательны и могут приносить значительные поступления в госбюджет.

Будущие управляющие обязаны ежемесячно перечислять проценты от доходов, а также платить минимальный гарантированный платеж в случае недостаточных доходов.

Напомним, ранее АРМА объявила о конкурсах на отбор оценщиков и управляющих для активов, принадлежавших госпредателю Виктору Медведчуку. Среди объектов: три завода во Львовской области и столице, спортивная база в Киевской области, три квартиры и жилой дом в Киеве.

Автор:
Татьяна Гойденко