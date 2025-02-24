АРМА выставило на Prozorro три арестованных гостиницы: ищут управляющих

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило конкурсный отбор управляющих для трех арестованных гостиничных комплексов через систему Prozorro.

Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

В список вошли:

Гостиничный комплекс "Металлург" в Днепропетровской области площадью 2941 кв. м. Он расположен в жилом здании и включает в себя нежилые помещения.

в Днепропетровской области площадью 2941 кв. м. Он расположен в жилом здании и включает в себя нежилые помещения. Гостиница "Хмельницктурист" в Хмельницкой области площадью 962,4 кв. м.

в Хмельницкой области площадью 962,4 кв. м. Отель "Лондон" – Кировоград в Кропивницком, который представлен 79% доли уставного капитала компании-собственника. Общая площадь комплекса – 2426,4 кв. м.

Дума отмечает, что эти активы инвестиционно привлекательны и могут приносить значительные поступления в госбюджет.

Будущие управляющие обязаны ежемесячно перечислять проценты от доходов, а также платить минимальный гарантированный платеж в случае недостаточных доходов.

Напомним, ранее АРМА объявила о конкурсах на отбор оценщиков и управляющих для активов, принадлежавших госпредателю Виктору Медведчуку. Среди объектов: три завода во Львовской области и столице, спортивная база в Киевской области, три квартиры и жилой дом в Киеве.