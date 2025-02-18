АРМА реалізувало білоруський калій ще на понад 42 млн грн

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) реалізувало чергову частину партії хлориду калію через систему Прозорро.Продажі на понад 42 млн грн.

Про це інформує пресслужба АРМА.

Кошти від продажу спрямовуються до державного бюджету.

Про реалізацію арештованого активу

Зазначається, що реалізовано вантаж, який знаходився у 56 залізничних вагонах загальною вагою 3,9 тис. тонн.

Загальна сума реалізації склала 42,4 млн грн, з яких митні платежі становили 16,4 млн грн.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року АРМА оголосило про старт масштабного аукціону з продажу 30,4 тис. тонн хлориду калію (433 вагони) виробництва ОАО "Беларуськалий".

За результатами аукціонів, проведених у січні та лютому 2025 року, від реалізації хлориду калію отримано 155,39 млн грн, включаючи митні платежі.

Про АРМА

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА), одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом.

Нагадаємо, у 2024 році АРМА виявило активи на суму 7,1 млрд грн, 56,6 млн дол. та 83,3 млн євро.