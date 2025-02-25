АРМА реализовало еще 50 вагонов белорусского калия: сколько средств получит бюджет

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) реализовало очередную часть партии хлорида калия через систему Прозорро.Продажи.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

О реализации арестованного актива

Был реализован груз, находившийся в 50 железнодорожных вагонах и содержавший 3,5 тыс. тонн хлорида калия.

Общая сумма реализации составила 21,5 млн грн, из которых 14,6 млн грн поступили в бюджет в виде таможенных платежей.

Таким образом, Государственный бюджет Украины пополнился еще на более чем 36 млн грн.

Средства от продаж направляются в государственный бюджет.

О реализации белорусского калия

Напомним, в ноябре 2024 года АРМА объявило о старте масштабного аукциона по продаже 30,4 тыс. тонн хлорида калия (433 вагона) производства ОАО "Беларуськалий".

По результатам аукционов, проведенных в январе и в феврале 2025 года, от реализации хлорида калия получено 155,39 млн грн, включая таможенные платежи.

Недавно, АРМА реализовало дежурную часть партии хлорида калия через систему Прозорро. Продажи более чем на 42 млн грн.

Об АРМА

Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА), полученными от коррупционных и других преступлений, является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом.

Напомним, в 2024 году АРМА обнаружила активы на сумму 7,1 млрд грн, 56,6 млн дол. и 83,3 млн евро.