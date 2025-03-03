АРМА реалізувало ще 61 вагон білоруського калію на 45,5 млн грн

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) реалізувало чергову частину партії хлориду калію через систему Прозорро.Продажі.

Про це інформує пресслужба АРМА.

Про арештований актив

АРМА реалізувало продукцію ОАО "Беларуськалій" в обсязі 4,29 тис. тонн хлориду калію, що знаходилася в 61 залізничному вагоні.

Підсумкова сума реалізації склала 45, 5 млн грн, включаючи митні платежі.

Таким чином, депозитний портфель АРМА поповнився на понад 45,5 млн грн, які будуть спрямовані, зокрема, на закупівлю військових облігацій.

Про реалізацію білоруського калію

Нагадаємо, у листопаді 2024 року АРМА оголосило про старт масштабного аукціону з продажу 30,4 тис. тонн хлориду калію (433 вагони) виробництва ОАО "Беларуськалій".

За результатами аукціонів, проведених у січні та лютому 2025 року, від реалізації хлориду калію отримано 155,39 млн грн, включаючи митні платежі.

Нещодавно, АРМА реалізувало чергову частину партії хлориду калію через систему Прозорро.Продажі на понад 42 млн грн та на 36 млн грн.

Про АРМА

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА), одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом.

Нагадаємо, у 2024 році АРМА виявило активи на суму 7,1 млрд грн, 56,6 млн дол. та 83,3 млн євро.