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Конфискованный белорусский калий продают на аукционе за полмиллиарда гривен
Агентство по розыску и менеджменту активов ( АРМА ) планирует продать на аукционе 30 тысяч тонн конфискованного белорусского калия. Общая стоимость лотов с учетом таможенных платежей составляет более полумиллиарда гривен.
Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.
По ее словам, на продажу выставлено 10 лотов хлорида калия, находящихся в 433 вагонах, общим весом 30 431 тонн.
Продукция производства ОАО "Беларуськалый" (Беларусь) имеет стартовую стоимость, установленную независимым оценщиком: 391 241 223 гривен (без НДС).Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Кроме того, дополнительно победителю необходимо будет оплатить таможенные платежи, ориентировочно составляют 126 572 266,92 гривен.
Как подчеркнула дума, общая стоимость лотов с учетом таможенных платежей составляет более полумиллиарда гривен.
Все заинтересованные лица могут следить за ходом торгов и участвовать в аукционе на платформе Прозорро.
Торги начнутся 5 декабря 2024 в 11:05.
"Средства, вырученные от реализации будут направлены на экономику государства и поддержку обороноспособности государства через механизм приобретения ОВГЗ", — подчеркнула Дума.
Ранее АРМА успешно завершило второй аукцион по продаже арестованных активов, реализовав около 40 000 литров гербицидов за почти 3 млн грн.