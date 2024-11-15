Конфискованный белорусский калий продают на аукционе за полмиллиарда гривен

Агентство по розыску и менеджменту активов ( АРМА ) планирует продать на аукционе 30 тысяч тонн конфискованного белорусского калия. Общая стоимость лотов с учетом таможенных платежей составляет более полумиллиарда гривен.

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Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

По ее словам, на продажу выставлено 10 лотов хлорида калия, находящихся в 433 вагонах, общим весом 30 431 тонн.

Продукция производства ОАО "Беларуськалый" (Беларусь) имеет стартовую стоимость, установленную независимым оценщиком: 391 241 223 гривен (без НДС).

Кроме того, дополнительно победителю необходимо будет оплатить таможенные платежи, ориентировочно составляют 126 572 266,92 гривен.

Как подчеркнула дума, общая стоимость лотов с учетом таможенных платежей составляет более полумиллиарда гривен.

Все заинтересованные лица могут следить за ходом торгов и участвовать в аукционе на платформе Прозорро.

Торги начнутся 5 декабря 2024 в 11:05.

"Средства, вырученные от реализации будут направлены на экономику государства и поддержку обороноспособности государства через механизм приобретения ОВГЗ", — подчеркнула Дума.

Ранее АРМА успешно завершило второй аукцион по продаже арестованных активов, реализовав около 40 000 литров гербицидов за почти 3 млн грн.