Білоруські та російські вантажівки планують продати на аукціоні за 4,2 млн грн

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) завершує підготовку до реалізації білоруських та російських вантажівок. Наразі отримано оцінку та готується відкритий аукціон на Прозорро.Продажі.

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Про це повідомила очільниця АРМА Олена Дума.

За її словами, АРМА продовжує процес реалізації арештованих активів, серед яких білоруські та російські вантажівки.

За результатами експертної оцінки, проведеної переможцем конкурсу на реалізацію активу - ТОВ "Тендер-Онлайн", їхня оціночна вартість перевищує 4,2 млн грн без ПДВ.

Окрім цього, переможець відкритого конкурсу додатково сплатить митні платежі на суму 3,5 млн грн, що забезпечить додаткові надходження до бюджету.

Як повідомила Дума, незабаром зазначені активи будуть виставлені на відкриті аукціони в системі Прозорро.Продажі і всі охочі матимуть змогу долучитися до відкритих і прозорих торгів.

Зауважимо, всі кошти від продажу арештованого майна АРМА спрямовує до Фонду ліквідації наслідків війни.

АРМА наразі управляє санкційними грошовими активами, які арештовані в рамках кримінальних проваджень, на загальну суму понад 5,5 млрд грн, з яких:

4,5 млрд грн;

22 млн дол.;

3,5 млн євро.

Нещодавно,АРМА реалізувало чергову частину партії білоруського хлориду калію через систему Прозорро.Продажі на 45, 5 млн грн.