Санкційні активи під управлінням АРМА підуть на післявоєнне відновлення

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) спрямовуватиме санкційні кошти до Фонду ліквідації наслідків війни.

Про це інформує пресслужба АРМА.

Санкційні кошти АРМА спрямовуватиме на відновлення

Кабмін схвалив зміни до постанови "Деякі питання управління активами, стягнутими в дохід держави", розроблені АРМА.

Це дозволить ефективно використовувати санкційні грошові активи, на які накладено арешт у кримінальному провадженні і передано в управління АРМА.

Новий механізм дозволяє АРМА за погодженням з Кабміном продавати військові облігації, придбані за кошти санкційних активів, та спрямовувати виручені кошти до держбюджету для фінансування Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Це забезпечує швидкий та ефективний результат для держави, наголошують в пресслужбі.

Масштаби управління

АРМА наразі управляє санкційними грошовими активами, які арештовані в рамках кримінальних проваджень, на загальну суму понад 5,5 млрд грн, з яких:

4,5 млрд грн;

22 млн дол.;

3,5 млн євро.

Досягнуті результати

АРМА вже перерахувало понад 423 млн грн до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії, отримані від управління арештованими активами ТОВ "Роял Пей Юроп".

Крім того, на користь держави стягнуто військові облігації на суму 1,75 млрд грн та 3,43 млн дол.

Раніше АРМА списало ці кошти та спрямувало їх на зміцнення обороноздатності та підтримку економіки України шляхом придбання військових облігацій у національній та іноземній валютах.

Про АРМА

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА), одержаними від корупційних та інших злочинів, є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом.

Нагадаємо, у 2024 році АРМА виявило активи на суму 7,1 млрд грн, 56,6 млн дол. та 83,3 млн євро.