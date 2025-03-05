АРМА не зможе управляти корпоративними правами Жеваго: у чому причина

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) не зможе управляти конфіскованим у бізнесмена Костянтина Жеваго майном та корпоративними правами без змін у законодавстві.

Про це повідомила очільниця АРМА Олена Дума.

Вона нагадала, що за клопотанням Офісу генпрокурора передано в управління АРМА активи Жеваго, до якого застосовані санкції РНБО.

"Цікаво, особливо в контексті передачі в управління того, чим управляти неможливо. Півтора року ми закликаємо розблокувати управління корпоративними правами. Чи схвалено хоч один внесений законопроект? Ні!", - наголосила Дума.

За її словами, зараз АРМА отримає ухвалу про управління 26 об'єктів нерухомості, 14 майнових комплексів, оздоровчих комплексів, готелів, нежитлових приміщень та інших корпоративних прав Жеваго.

Дума звернула увагу, що без внесення змін до закону, без згоди власника - виконати рішення суду та управляти корпоративними правами (і далеко не 100%) неможливо. Тому новини про передачу в АРМА залишаються тільки новинами через відсутні взаємодії та діючі норми закону.

Наразі у Верховній Раді зареєстрований вже четвертий за рахунком законопроєкт №10069, який дозволить АРМА управляти переданими до агентства санкційними активами шляхом реалізації тих, які вже в управлінні в рамках кримінального провадження.

"АРМА готове ефективно управляти такими активами, якщо парламент ухвалить відповідний законопроєкт. прошу також підтримати інтереси держави та добросовісних набувачів - громадян України та передати нарешті законно придбане санкційне та арештоване майно на торгових майданчиках Прозоро.Продажі", - підкреслила Дума.

Зауважимо, Державне бюро розслідувань спільно з Міністерством юстиції України готує звернення до Вищого антикорупційного суду з адміністративним позовом щодо націоналізації активів і корпоративних прав ПрАТ "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат" компанії Ferrexpo, акціонером якої якої є Костянтин Жеваго.

Як зазначають у Ferrexpo, Жеваго володіє менше 50% акцій цієї компанії, тому він не є мажоритарним власником. Інші акціонери Ferrexpo включають відомі інвестиційні фонди у Сполучених Штатах, Великої Британії та Європі.