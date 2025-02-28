Суд зняв арешт з підприємства на Полтавщині, яке працювало на оборонну промисловість РФ

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) вносить клопотання до органу досудового розслідування щодо повторного накладення арешту на активи ПрАТ "Полтавський турбомеханічний завод", чиї власники працюють на військово-промисловий комплекс Росії.

Про це повідомила очільниця АРМА Олена Дума.

За її словами, наприкінці 2024 року АРМА звернулося до Полтавської ОВА щодо доцільності термінового створення робочої групи з метою уникнення зупинення виробничого процесу підприємства, щоб уникнути негативного впливу на економіку Полтавщини та запобігти звільненню працівників.

Але Полтавська ОВА відмовила у створенні робочої групи.

Тому АРМА створило робочу групу самостійно, здійснило огляд активу, розробило критерії, визначило оцінювача, провело оцінку, та підготовило актив до всіх конкурсних процедур.

Дума обурюється рішенням про зняття арешту з підприємства, адже бенефіціарами та директором заводу були росіяни, які постачали обладнання для оборонно-промислового комплексу РФ.

Очільниця АРМА зауважує, що до повномасштабного вторгнення основними ринками збуту ПрАТ "Полтавський турбомеханічний завод" були Росія та Білорусь, про що є всі дані у судовій справі.

"Як можна зняти арешти з активів, власниками яких є громадяни російської федерації, де є хоча б доля РФ? Питання риторичне. Історія розставить все на свої місця. Допоки судова система не запрацює в єдиному фронті з правоохоронними і антикорупційними органами - такі кейси будуть повторюватися", - наголошує Дума.

Вона додала, що позиція АРМА залишається незмінною.

"Вносимо клопотання про повторне накладення арешту. Активи, які працюють на ворога, мають бути в управлінні держави і працювати на економіку України", - повідомила Дума.

Про "Полтавський турбомеханічний завод"

"Полтавський турбомеханічний завод" є одним з основних виробників запасних частин до парових турбін.

Основними видами діяльності товариства є виробництво продукції технічного призначення: повітряні компресори та компресорні станції та запасні частини до енергоустаткування.

Основними споживачами продукції заводу є електростанції України, підприємства, у яких експлуатуються парові турбіни, будівельно-монтажні організації та інші.

Раніше слідчі ДБР встановили, що "Полтавським турбомеханічним заводом" фактично володіє родина колишнього народного депутата. Попри агресію Росії проти України у 2022 році підприємство через сірі схеми поставило до РФ продукції на суму понад 160 млн грн. Частина майна вже арештована. Пізніше ДБР затримало власників та топменеджмент концерну.